Több ezren küzdenek influenzagyanús panaszokkal

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legfrissebb jelentése szerint a megbetegedések mintegy ötödét a 14 éven aluli gyermekek között, 35,6 százalékát a 15-34 éves korosztályban, 31 százalékát a 35-59 éves korosztályban, 13,3 százalékát pedig a 60 éven felüliek körében regisztrálta az influenza-figyelőszolgálat. Ami a területi megoszlást illeti, népességszámhoz viszonyítva a legtöbb beteget Vas, Heves és Pest megyében jegyezték fel.

Az influenzaszerű megbetegedések ötödét a gyermekek körében regisztrálták. Fotó: Getty Images

December 7. és 13. között három betegtől érkezett mintát ellenőriztek az NNK laboratóriumi szakemberei, de ezek egyikéből sem mutatták ki influenzavírusok jelenlétét. A kórházakból szintén nem érkezett jelentés a fekvőbeteg-ellátó intézmények által ellátott betegeknél kezdeményezett, laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzapozitív eredményről.

A megbetegedések száma egyelőre nem közelíti meg a járványküszöböt, illetve elmarad a tavalyi év azonos időszakában mért adattól is. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy mint azt az NNK már a 44. naptéri héten, a figyelőszolgálat működésének kezdetekor jelezte, az új típusú koronavírus-járvány nagy kihívás elé állítja a szakembereket az influenzahelyzet követésében is. A tünetek alapján sok esetben nehéz ugyanis elkülöníteni egymástól a koronavírus-fertőzést és az influenzaszerű megbetegedéseket, illetve az egészségügyi alapellátás működésében is olyan változásokat okozott a pandémia, amelyek megnehezítik a korábbi években megszokott adatgyűjtést.