Hogyan lesz a meghűlésből arcüreggyulladás?

Hogyan lehet a meghűlésből arcüreggyulladás?

A meghűlés egyik gyakori szövődménye az erős fejfájással, orrdugulással és köhögéssel jelentkező arcüreggyulladás. Normális esetben a megfázás során képződő orrváladékot orrfújással ki tudjuk üríteni a szervezetünkből, ám nagyon gyakori, hogy meghűlés esetén az orrnyálkahártya érzékenyebbé, gyulladttá, duzzadttá válik, a váladék nem tud kiürülni, így a mennyisége csak fokozódik, és szépen lassan felhalmozódik az orrmelléküregekben. Ebben a nedves környezetben aztán ideálisan tudnak fejlődni a gyulladást okozó baktériumok és könnyenarcüreggyulladásalakulhat ki.

Hogyan ismerhető fel az arcüreggyulladás?

Az arcüreggyulladás a megfázás szokványos panaszaival kezdődik, úgy, mint orrfolyással, orrdugulással és tüsszögéssel, súlyosabb esetben pediglázis kialakulhat. Az arcüreggyulladás jellemző tünete, hogy az eldugult, gyulladt melléküregek erős fejfájást, az arcon feszítő érzést okoznak, ami lehajláskor tovább fokozódik. A nagy mennyiségű váladék ráadásul a garat felé csorogva elhúzódó köhögést is okozhat. De azt is érdemes tudni, hogy míg meghűlés esetén az orrváladék színtelen, vízszerű, addig bakteriálisfertőzésesetében sárgásra, vagy zöldesre színeződik.

Fontos jel az is, ha a megfázás átmeneti javulását rosszabbodás követi. A két betegség között azért is kell különbséget tenni, mert míg a megfázást vírusok okozzák, a belőle kialakult arcüreggyulladás már bakteriális felülfertőzés következménye, amit szükség esetén antibiotikummal kell kezelni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a tünetek alapján arcüreggyulladásra gyanakszunk, érdemes minél előbb orvoshoz fordulnunk, hiszen a gyógyuláshoz antibiotikumos kezelésre is szükség lehet. Ha állapotunk hetek óta fennáll és krónikussá válik, akkor mindenképpen szükségünk lesz egy alapos fül-orr-gégészeti vizsgálatra is, hogy kiderítsék, nincs-e egyéb eltérés - például orrpolip - az elhúzódó betegség háttérben.

Milyen praktikák segíthetnek a gyógyulásban?

Arcüreggyulladás esetén fontos, hogy melegben tartózkodjunk, érdemes külön az arcunkra is meleg pakolást tenni, esetleg infralámpát alkalmazni. A száraz levegő irritálja a gyulladt orrnyálkahártyát, ezért, hasznos lehet párásítót használni, inhalálni, és ha nincs lázunk, vegyünk hosszú, forró fürdőket. Alvás közben javasolt a fejünket egy párnával megemelni, így a feszítő érzés és a köhögés is csökkenthető. Mindemellett pedig a bőséges folyadékfogyasztásról se feledkezzünk meg!

Meg lehet előzni?

A megelőzés érdekében nagyon fontos, hogy kezeljük a megfázással járó tüneteinket, és biztosítsuk az arcüreg és az orrüreg szellőzését. Ezt rendszeres orrfújással, nyálkahártyát lohasztó orrcsepp, vagy orrspray használatával tehetjük meg.