Hogyan lesz a megfázásból középfülgyulladás?

Hogyan alakul ki a középfülgyulladás?

A középfülgyulladás általában valamilyen felső légúti, megfázásos megbetegedésből alakul ki úgy, hogy a megfázás miatt megduzzadt nyálkahártya elzárja a középfül szellőzésében szerepet játszó fülkürt nyílását. Mivel a gyulladás következtében a dobüreg nem tud szellőzni, a benne lévő levegő felszívódik, és helyette váladék szaporodik fel a dobhártya mögött.

A középfülgyulladás lehet hurutos, illetve gennyes is. A hurutos középfülgyulladásban általában áttetsző váladék található a középfülben, míg a gennyes típusnál sűrű, sárga gennyes váladék, amely baktérium által okozott fertőzésre utal.

Milyen tünetekkel jár a középfülgyulladás?

A tünetek rendszerint néhány nappal vagy egy héttel a felső légúti hurut kialakulása után jelennek meg. Az egyik legjellemzőbb tünet a tartós és erős fülfájás. Ezen kívül jelentkezhet még:

viszketés, nyomásérzet, ésfájdaloma fülkagyló meghúzásakor,

gennyes váladékszivárgás a fülből,

a hallás romlása.

Ezek mellett általános panasz a magas láz, a bágyadtság és az elesett állapot.

A középfülgyulladás legtipikusabb tünete az erős fülfájás. Fotó: iStock

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ugyan nem kizárt, hogy a betegség spontán is elmúlik, a szakszerű kezelés érdekében érdemes minél előbb orvoshoz fordulnunk, mivel a gyógyulásunkhoz antibiotikus terápiára is szükség lehet. Azt is érdemes tudni, hogy a nem megfelelően kezelt középfülgyulladás szövődményeként halláscsökkenés, arcidegbénulás, agytályog és agyhártyagyulladás is kialakulhat.

A középfülgyulladás kezelése

A kezdődő sajgást, enyhe fülfájást a fül száraz, meleg bekötésével is el lehet mulasztani, ennek pedig egyik lehetséges módja a vászonba tett meleg só ráhelyezése a fülre. Az orvosok a fülkürtszellőzés biztosítása érdekében általában orrcseppet írnak fel, amivel nemcsak a nyálkahártyák duzzanatát, hanem a dobfeszülést is enyhíteni lehet. Antibiotikumos kezelésre bakteriális eredetű fertőzésnél lehet szükség, és fontos, hogy az antibiotikumot mindig szedjük is be az előírt ideig.

Házi praktikák, melyek enyhíthetik a panaszainkat

Mivel a középfülgyulladás sokszor felső légúti fertőzéssel együtt jelentkezik, a megfázás tüneteinek enyhítése a fülgyulladás ellen is hatásos lehet. Figyeljünk hát oda otthonuk megfelelő páratartalmára, és bátran használjuk ki a gőzölés vagy az illóolajok erejét is. Egy borsmentás vagy eukaliptuszos fürdő a légutak kitisztításában és a letapadt váladék fellazításában is segíthet. Fontos még a gyakori orrfújás, hiszen így tudjuk a légutak megfelelő szellőzését biztosítani.

A gyulladt fülünkön feküdni nemcsak kellemetlen lehet, de a gyógyulást is késleltetheti, tehát alvás közben próbáljunk meg a másik oldalunkra fordulni. Ha pedig kényelmesnek találjuk, enyhén meg is emelhetjük a fejünket néhány plusz párnával.

Megelőzhető?

Mivel a középfülgyulladás sokszor a megfázás következtében alakul ki, ezért utóbbi megelőzése és megfelelő kezelése a legfontosabb preventív módszer. Figyeljünk oda az egészséges életmódra, táplálkozunk vitamindúsan és mozogjunk rendszeresen.