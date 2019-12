Ha az influenza az oroszlán, a nátha a hiéna

Hogyan betegíti meg az influenza az emberei szervezetet? Pontosan mit csinál a vírus a testünkben? Részletek itt.

Először is érdemes persze leszögezni, hogy dacára annak, hogy sokan egy kalap alá veszik, az influenza és a nátha nem egy és ugyanaz a probléma. Bár mindkét esetben vírusok okozta légzőszervi megbetegedésről van szó, ugyanakkor az influenza kifejezés kizárólag az influenzavírusok okozta fertőzést foglalja magában, míg a meghűlésért több víruscsalád több mint kétszáz különböző vírusa lehet felelős. Azon túl ráadásul, hogy a két kórkép tünetei között is akadnak eltérések, az influenza általában véve veszélyesebb állapotot jelent, amely könnyen kórházi ellátást igénylő szövődményekkel járhat.

Az influenza és a nátha jellemző tünetei

Nátha Influenza A tünetek fellépése: fokozatos hirtelen Láz: ritka gyakori Fájdalom: legfeljebb enyhe gyakori Hidegrázás: ritka meglehetősen gyakori Fáradtság, gyengeség: esetenként előfordul gyakori Tüsszögés: gyakori esetenként előfordul Orrfolyás: gyakori esetenként előfordul Torokfájás: gyakori esetenként előfordul Mellkasi diszkomfort, köhögés: legfeljebb enyhe vagy közepes gyakori Fejfájás: ritka gyakori

Az influenza megvéd a náthától?

Mint az a fenti táblázatból is látszik, sem az influenza, sem a nátha nem kellemes. Némi öröm ugyanakkor az ürömben, hogy kicsi a valószínűsége, hogy a kétféle megbetegedés egyszerre törjön rá valakire - legalábbis erre a következtetésre jutott egy, a Glasgow-i Egyetem víruskutató központjának szakemberei által lefolytatott tudományos vizsgálat.

Valószínűtlen, hogy egyszerre kapjuk el a náthát és az influenzát. Fotó: iStock

A kutatók összesen 36 ezer páciens 44 ezer mintáját, illetve az azokból származó adatokat vetették elemzés alá. Ezeket a mintákat 11 különböző vírusra tesztelte a brit egészségügyi szolgálat (NHS) egy kilencéves periódus során, így például influenza A és B vírusokra, adenovírusokra, rhinovírusokra és RSV-vírusra egyaránt. A szerológiai vizsgálatok az esetek 35 százalékában hoztak pozitív eredményt legalább egy vírusra vonatkozóan, 8 százalékban pedig két vagy több kórokozót is találtak az adott betegtől vett mintában.

Az adatok elemzése során kirajzolódott, hogy az influenzajárvány erősödésével fokozatosan visszaszorult a rhinovírusok, azaz a nátha leggyakoribb kórokozói által kiváltott megbetegedések száma. A részletesebb vizsgálatok alkalmával pedig a kutatók felfedezték, hogy azok, akik influenza A vírussal fertőződtek, mintegy 70 százalékkal kisebb valószínűséggel fáztak meg, mint azok, akik valamilyen egyéb légúti patogénnel küzdöttek már eleve.

Egymással versengő vírusok

Úgy tűnik tehát, hogy miközben éppen egy influenzát igyekszünk kiheverni ágyunkban fekve, kevésbé kell tartanunk attól, hogy ráadásként még egy náthát is elkapunk. Hogy ennek pontosan mi az oka, egyelőre a kutatók sem tudják biztosan megmondani, ezzel együtt azonban léteznek lehetséges magyarázatok a rejtélyre.

"Ahogy az oroszlánok és a foltos hiénák versenyeznek az élelemért a kenyai Masai Mara Nemzeti Rezervátumban, úgy véljük, éppúgy versenyeznek egymással a légzőszervi vírusok a légutakban található forrásokért. Valójában persze többféle elméletet is vizsgálunk, így például annak lehetőségét, hogy ezek a vírusok tényleg harcolnak-e egymással a megfertőzendő sejtekért, vagy hogy esetleg az egyik vírusra adott immunválasz megnehezíti-e egy másik vírus számára, hogy megfertőzze ugyanazt a személyt" - fogalmazott dr. Sema Nickbakhsh, az egyetemi kutatóközpont munkatársa, a megjelent tanulmány egyik szerzője.

"A kutatók hagyományosan külön-külön vizsgálják a vírusokat, tanulmányunk azonban bemutatta, hogy szükséges lenne ezeket együtt, egy ökoszisztémaként is vizsgálni. Csapatunk jelenleg is kísérleteket folytat annak feltárására, hogy a légzőszervi vírusok - beleértve az influenza- és rhinovírusokat - miként hatnak egymásra. Ha megértjük, hogy bizonyos vírusfertőzések hogyan támogatják vagy éppen gátolják egymást, akkor talán hatékonyabb módszereket is kifejleszthetünk az e kórokozók elleni védekezéshez" - mutatott rá a kutatást vezető dr. Pablo Murcia. Jó példa egyébként arra, hogy az egyes kórokozók miként hathatnak ki egymásra, hogy az emberek betegen gyakran otthon maradnak, így csökkentve annak kockázatát is, hogy elkapnak egy újabb fertőzést. Végeredményben pedig gyengülhet így egyes vírusok terjedése az adott populáción belül.

A kutatás az NHS által tesztelt mind a 11 vírus egymásra gyakorolt hatására kiterjedt, de igazán szignifikáns összefüggést csak az influenza A és a rhinovírusok között talált. "Fontos megjegyezni, hogy kutatásunk során csupán egy átlagos kockázatot határoztunk meg egy olyan nagyszámú betegcsoportra vonatkozóan, akik egészségügyi ellátást is kértek panaszaik miatt. Ez azonban még nem azt jelenti, hogy balszerencsés esetben ne kaphatna el bárki egyszerre influenza- és náthás fertőzést" - hangsúlyozta dr. Nickbakhsh.

A tanulmány december 16-án jelent meg a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című tudományos folyóiratban.

Forrás: gla.ac.uk; health.harvard.edu; cdc.gov