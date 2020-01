A megfázás lehetséges szövődményei

A megfázás a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik, különösen a téli hónapokban dönt le sokakat a lábukról. Bár a legtöbben úgy tartják, teljesen ártalmatlan állapotról van szó, kellő odafigyelés nélkül akár súlyos szövődményei is lehetnek. Mutatjuk, melyek ezek.

Mi az a megfázás? A megfázás vagy meghűlés valójában a nátha köznyelvi megnevezése, és a felső légutak vírusos fertőzése miatt alakul ki. Becslések szerint egy átlagos egészségi állapotban lévő, átlagos körülmények között élő felnőtt évente kb. 3-4 alkalommal kapja el a náthát. Általában cseppfertőzés útján terjed, de a fertőzött személy által megérintett tárgyak közös használatával is elkapható. Tünetei közé tartozik az orrfolyás, orrdugulás, torokfájdalom, köhögés, fejfájás, végtagfájdalom, levertség és gyengeség. Az esetek nagy részében komplikációk nélkül, 3-10 nap alatt lezajlik, így sokan nem is veszik túl komolyan: betegen is ugyanúgy dolgoznak, edzenek, és még véletlenül se pihennek többet, mint egyébként. Ez azonban óriási hiba. Egyrészt így könnyen átadhatják a környezetükben lévőknek a kórokozókat, másrészt elhúzódhat a gyógyulási folyamat, sőt, akár komoly szövődmények is kialakulhatnak. Szintén nagy a betegség súlyosbodásának veszélye gyermekeknél, időseknél, illetve azoknál, akiknek valamilyen alapbetegségük van. Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló szövődményekkel foglalkozunk. Miért lehet hidegben megfázni? Valójában nem a hidegtől fázunk meg, az csak hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetünk legyengüljön és fogékonyabbá váljon a vírusfertőzésre. Részletek itt.

Mandulagyulladás

A megfázás egyik legjellemzőbb szövődménye a mandulagyulladás vagy tonsillitis, amely a torok két oldalán lévő torokmandulák gyulladásos állapotára utal. A torokmandulák azimmunrendszerelső védelmi vonalát képviselik a szájba bejutó kórokozók esetében, így nagyon védtelenek a különféle fertőzésekkel, gyulladásokkal szemben. A mandulagyulladást vírus és baktérium is előidézheti, gyakori, hogy megfázás esetén az orrból hátracsorgó váladék miatt jelentkezik.

Elsősorban a gyerekeket és a fiatal felnőtteket érinti, "ismertetőjegyei" közé tartoznak a vörös, duzzadt mandulák, a torokfájás, a fájdalmas nyelés, a láz, a megnagyobbodott nyaki nyirokcsomók, a rossz lehelet, a hasfájás (főleg gyerekeknél), a nyakmerevség és a fejfájás. A megfelelő és időben elkezdett kezelés segítségével azonban 1-2 hét alatt rendbe jöhet a páciens.

Orrmelléküreg-gyulladás

Az orrmelléküreg-gyulladás vagy szinuszitisz az orrnyereg két oldalán, a szemek alatt és a homlok orr feletti részén lévő, levegőtartalmú üregeket érinti, leggyakoribb típusa az arc- vagy homloküreg-gyulladás. Megfázás esetén nagy mennyiségű váladék termelődik, amely egy idő után nem képes távozni, így felgyűlhet a különféle melléküregekben, ahol az elszaporodó kórokozók gyulladást provokálhatnak. Az orrmelléküreg-gyulladás jellegzetes szimptómái a láz, a fejfájás, az érintett üreg fájdalma, az orrdugulás, az íz- és szaglóérzék elvesztése, a sárgás-zöldes orrváladék, a fogfájdalom, a köhögés és a rossz lehelet. Ha a betegség tünetei 7 nap után sem múlnak, illetve ha bizonyos ideig javul az állapotunk, de utána ismét romlik, forduljunk orvoshoz.

A megfázásból orrmelléküreg-gyulladás is lehet. Fotó: iStock

Középfülgyulladás

A középfül a dobhártya mögött elhelyezkedő, nyálkahártyával bélelt üreg, amit a fülkürt köt össze a garattal. Legtöbbször akkor szokott begyulladni, ha a felső légutak, az orrüreg vagy a garat megfázásos eredetű gyulladása átterjed a fülre a fülkürtön keresztül: ilyenkor a fülkürt nyálkahártyája beduzzad, és a fülkürt nem szellőzik jól. A középfülgyulladásnak hurutos és gennyes típusa is van, és noha bármilyen életkorban kialakulhat, leggyakrabban gyermekeknél jelentkezik.

A következő tünetek figyelmeztethetnek a bajra: gyermekeknél fülfájdalom, hallásproblémák, egyensúlyvesztés, gyakori sírás, alvásproblémák, magas láz, váladékozó fül, fejfájás, étvágyvesztés; felnőtteknél fülfájás, váladékozó fül, hallásproblémák. Helyes kezelés mellett nagyjából két hét szükséges ahhoz, hogy meggyógyuljon a beteg.

Hörghurut

A hörghurut, más néven bronchitis a tüdő hörgőinek belső felszínét bélelő nyálkahártya gyulladását jelenti. Lehet akut és krónikus is, előbbi típus általában a megfázás vagy más légzőszervi megbetegedés szövődményeként alakul ki, a vírusok közül a leggyakrabban a rhinovírusok okozzák. Olyan tünetek hívhatják fel rá a figyelmet, mint a köhögés, fáradtság, légszomj, enyhe hőemelkedés, hidegrázás, mellkasi fájdalom, fejfájás, váladéktermelődés (lehet átlátszó, de fehéres, sárgás-szürkés vagy zöldes színű is). Akut hörghurut esetén, ha odafigyelünk magunkra, egy hét alatt szinte minden panasz elmúlik, kivéve a köhögést, amely akár 10-20 napig is kínozhat minket.

Tüdőgyulladás

Atüdőgyulladása tüdő és a légzőrendszer gyulladásos állapota, amelyet nem egyféle betegség és többnyire nem egyféle kórokozó vált ki. Gyakran alakul ki vírusfertőzések szövődményeként, felülfertőzés következtében: a kórokozók károsíthatják a hörgők nyálkahártyáját, a légutak védekezőképességét, így a tüdő könnyen támadhatóvá válik. A beteg tüdőgyulladás esetén általában mellkasi fájdalomra, köhögésre, fehér vagy zöldes-sárgás színű köpetürítésre, fáradtságra, lázra, hányingerre, hányásra, légszomjra panaszkodik. Az állapot mindenképpen kezelést igényel, amelyet az alapján állít össze az orvos, hogy pontosan mi idézte elő a betegséget. Ha betartjuk a szakember utasításait, két hét, és tünetmentesek lehetünk.