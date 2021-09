A hallás változása éveink során

Tipp

A hallás gyors, egyik napról a másikra történő romlása, elvesztése fertőzésre vagy tumorra is utalhat. Ugyanez a helyzet, ha csak az egyik fülünk romlik hirtelen számottevően a másikhoz képest. Ha csak úgy érezzük, már nem olyan jó a hallásunk, mint évekkel ezelőtt, ez lehet a korunk miatt is. Ám bármelyik is következzen be, érdemes szakemberhez fordulni, és kivizsgáltatni a halláscsökkenés okát. Ha hallókészülékre van szükségünk, ám azt hiúsági vagy egyéb okokból nem használjuk, hallásunk tovább fog romlani, tulajdonképpen "elfelejtünk hallani".