Így változik a hallásunk a korral

Velem is megtörténhet? - teszik fel sokan a kérdést, amikor az időskori hallásvesztés szóba kerül. A válasz röviden, több mint valószínű, hogy igen - legalábbis bizonyos mértékben. Az emberek többsége ugyanis a kor előreheladtával elveszíti hallása egy részét. Az Egyesült Államokban például a 65-74 évesek körülbelül egyhamradának van halláskárosodása. Az ennél idősebbek körében viszont már minden második ember érintett. Tehetünk azonban azért, hogy a lehető legtöbbet őrizuzük meg a hallásunkból, a lehető legtovább. A WebMD összegyűjtötte a témában a legfontosabb tudnivalókat.

Mi okozza?

Legtöbbször a korral járó hallásvesztés nagyjából egyformán érinti mindkét fület, általában azért, mert az idő előrehaladtával maguk a füleink is változnak. Ezek a változások leggyakrabban a belső fület érintik, de előfordulhatnak más részekben is. Néha a fület és az agyat összekötő idegek változásai okozzák a problémát.

A hallásvizsgálat fájdalommentes, segítségével pedig kideríthető nemcsak a hallásvesztés mértéke, de a típusa is. Fotó: Getty Images

Ez nemcsak a korról szól

Számos dolog befolyásolhatja, hogy milyen mértékben károsodik a hallásunk a korral, a többi között:

Betegségek: visszatérő fülfertőzések, amagas vérnyomásvagy a cukorbetegség is ronthat a hallásunkon.

Gyógyszerek: bizonyos fájdalomcsillapítók, kemoterápiás szerek és antibiotikumok is okozhatnak hallásvesztést.

Hangterhelés: a hangos zene, tűzijáték, fegyverropogás, fűnyíró, repülők vagy más motoros járművek hangja károsíthatja a hallásunkat.

Figyeljünk a jelekre

Ha gondok vannak a fülünkkel, elképzelhető, hogy:

nem értünk jól szavakat, esetleg nehézséget okoz a beszélgetés követése zajos helyeken, például egy étteremben.

nehezen különböztetjük meg a fülünkkel ezeket a mássalhangzókat: s, t, k, p, és f.

nehezen halljuk meg a magas hangokat, mint a telefon vagy a csengő.

fülzúgással, azaz tinnitusszal küzdünk.

Van hallásproblémám?

Ha úgy gondoljuk, hogy lehetnek hallásproblémáink, de nem vagyunk biztosak benne, tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket:

Zavarban vagyok néha, mert nem hallok?

Frusztrál a családtagokkal vagy barátokkal való beszélgetés, mert nem hallom őket?

Hangosabbra kell vennem a tévét vagy a rádiót, mint másoknak, mert csak így hallom?

Tapasztaltam már, hogy a hallásom korlátozott valahogy?

Ha ezek közül néhányra igennel feleltünk, akkor itt az ideje, hogy megvizsgáltassuk a hallásunkat.

Hol kezdjük?

Ha a hallásunk problémaforrássá válik, a legjobb, ha orvoshoz fordulunk. Először érdemes a háziorvosunkat felkeresni, aki tovább küld majd minket a megfelelő szakemberhez, aki nagy valószínűséggel egy fül-orr-gégész és/vagy audiológus lesz, aki elvégzi majd a szükséges hallásvizsgálatot. Ez alapján a szakorvos megállapítja, hogy van-e hallásvesztésünk, és ha igen, akkor milyen típusú és milyen mértékű. Majd ennek fényében ajánl megoldási lehetőségeket, a többi között akár hallókészüléket is.

Megoldás lehet

Amennyiben a hallásvesztésünk mértéke indokolja, a szakember hallókészüléket javasolhat. Ezek az apró elektromos szerkezetek segítnek felhangosítani a külvilágból érkező hangokat, így könnyebben meghalljuk, megértjük azokat. Általában a fülbe dugva kell viselni, és sokszor olyan aprók, hogy szinte fel sem tűnnek egy külső szemlélőnek. A legtöbb gyártó már ingyenes próbaviselési időszakot biztosít, így lehetőségünk van arra, hogy kipróbáljuk, valóban megfelel-e számunkra az adott készülék.

Mi segíthet még?

A hangerősítő készülékek (nem hallókészülékek) is segíthetnek, ha gondok vannak a hallásunkkal. Ilyeneket jellemzően már (főleg külföldön) színházakban, múzeumokban vagy reptereken is tudnak kölcsönözni, hogy jobban hallhassuk a körülöttünk lévő világot. Emellett az is segíthet, ha beszélgetés közben figyeljük partnerünk száját és annak mozgását, gesztusait, így könnyebben megérthetjük, hogy mit mond.

Kérjünk segítséget

Ne féljünk tudatni a környezetünkkel, hogy valami gond van a hallásunkkal, hiszen ők is sokat tehetnek azért, hogy nekünk kicsit könnyebb legyen.

Megkérhetjük az embereket, hogy beszéljenek hangosan és érthetően, de ne kiabáljanak.

Megkérhetjük őket, hogy forduljanak felénk, hogy láthassuk az arcukat, miközben beszélnek.

Korlátozhatjuk a háttérzajokat otthon.

Ha kimozdulunk, próbáljunk csendesebb helyeket választani, ahol jól érthetjük a beszédet.

Óvjuk hallásunkat

Arra nem igazán van lehetőség, hogy a korral járó hallásvesztést teljesen megállítsuk, vagy lelassítsuk. Tehetünk azonban azért, hogy ne romoljon tovább a helyzet. Tegyünk meg mindent például, hogy a munkahelyünkön, illetve a szabadidőnkben is elkerüljük a hangos zajokat. Ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor viseljünk füldugót vagy fülvédőt.

Őrizzük meg a kapcsolatainkat

A halláskárosodás sokkal többről szól, mint pusztán a hallásról. Ha nem hallunk jól, az megnehezíti az olyan tevékenységek élvezetét, mint moziba, koncertre, előadásra, istentiszteletre vagy más eseményre járni, mivel nem értjük, ami elhangzik. Ez pedig sajnos annak veszélyével járhat, hogy számunkra fontos dolgokról, fontos emberekkel való kapcsolattartásról maradunk le. Az elszigeteltség és a depresszió megelőzése miatt is fontos tehát, hogy vigyázzunk hallásunkra, vagy, ha gondjaink vannak vele, akkor tegyünk a megoldásért.