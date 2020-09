Hogyan tartsuk tisztán a hallókészüléket?

Egy hallókészülék még az egészségpénztári támogatás ellenére is jelentős beruházás lehet, ezért nem árt tisztában lennünk azzal, hogyan tartsuk tisztán és karban ezeket a készülékeket otthon, hogy egyrészt minél tovább szolgáljanak minket, másrészt elkerüljük a hordásukból fakadó egészségügyi kockázatokat, például a fertőzéseket vagy a fülzsírdugó kialakulását. Ne feledjük, ezek az aprócska berendezések technikailag nagyon kifinomultak, sérülékenyek, ennek ellenére korántsem ideális körülmények között kell helyt állniuk: a hallójáratba helyezhető típusok például naponta kitettek a fülzsírnak és a nedvességnek. Nem véletlenül hangsúlyozza minden gyártó és forgalmazó a hallókészülékek tisztításának, valamint rendszeres szervizelésének fontosságát.

A hallókészülék egy finom mechanikájú szerkezet, amit mindennap meg kell tisztítani, így biztosan nem alakul kifertőzésa fülünkben, és a készülék is hosszú életű lesz. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, milyen eszközzel

Bár nyilván vannak alternatív, a háztartásban alapvetően is rendelkezésre álló eszközök, például egy erre rendszeresíthető puha sörtéjű fogkefe, amit alkalmazhatunk a hallókészülék tisztítására, ám mégsem javasolt ezen spórolni. Ahogy említettük, a drága és kifinomult eszközöknél fontos a karbantartás, így érdemes rászánni azt a kis pluszt egy megfelelő eszköz beszerzésére (sokszor egyébként már a gyártó tartozékként mellékeli), melynek egyik oldalán finom sörtéjű kefe, másik oldalán az eszköz illesztéseinél meggyűlő fülzsír sérülésmentes kipiszkálására alkalmas fém "pöcök", kampó van. Ezen eszköz segítségével érdemes mindennap kipiszkálni a felgyűlt fülzsírt, port az aprócska készüléken található "hangszóró" lyukaiból és illesztéseiből, mert ha nem tesszük, az hosszú távon ronthatja az eszköz hangminőségét (például nem fogjuk hallani a suttogást), sőt, tönkre is teheti azt.

Alakítsunk ki megfelelő rutint

A hallókészülékkel élőknek ez valószínűleg már rutinszerű, de aki csak most kezdi használni, fontos tudnia, hogy mindig alaposan, szappannal és meleg vízzel kezet kell mosni, és jól megtörölközni, mielőtt megfognánk az eszközt, hogy betegyük a fülünkbe, vagy épp kivegyük azt. Ha kivettük a fülünkből vagy le a fülünk mögül a készüléket, mindig tegyük egy stabil, biztonságos helyre, lehetőleg a tokjába. Ezt akkor is tegyük meg, amikor tisztálkodunk, és akkor is, ha aludni készülünk. Sose viseljük az eszközt, ha zuhanyozunk, fürdünk, strandolunk, úszunk, szaunázunk, hajat mosunk, fodrászhoz megyünk, vagy épp csak befújjuk a hajunkat hajlakkal, a nedvesség ugyanis tönkreteheti a finom mechanikájú szerkezetet.

A fül gyakori betegségei Hallójárat gyulladás, középfülgyulladás, fülzsírdugó (cerumen), fülgombásodás - ezek a leggyakoribb betegségek, amelyeket a rosszul tisztított hallókészülékek okozhatnak. Megjegyzendő, hogy a fertőzések forrása lehet a nem megfelelően tisztított fül is. Mivel a fül öntisztuló szerv, a legjobb, amit tehetünk, hogy speciális, erre kifejlesztett olajok használatával segítjük a fülzsír fellazulását és természetes kiürülését a fülből. Kedvező az adagolható növényű eredetű pl. olívaolaj rendszeres használata fülzsírral összefüggő problémák megelőzésre. Kerülendőek a fültisztító pálcikák. A hallókészüléket viselőknek emellett érdemes félévente, évente szakorvos segítségét kérni egy alapos tisztításhoz.

Mindennap takarítsuk

Váljon az is a napi rutinunk részévé, hogy este, lefekvés előtt megtisztítjuk a kis eszközt, így amíg mi alszunk, lesz jó pár órája arra, hogy kiszellőzzön, és esetleg a belekerült nedvesség (párásabb idő is elég hozzá) elpárologjon belőle. A takarításnál lehetőleg kerüljük a tisztítókendőket, vegyszereket vagy alkoholt, mert ezek megrongálhatják az eszközt. A fertőtlenítésre azonban érdemes ügyelni, a fertőzések elkerülése miatt. Használjunk erre speciálisan kifejlesztett alkoholmentes fertőtlenítőszereket, melyeket mindig a használati utasításban megadottak szerint alkalmazzunk.

Éjszakára vegyük ki belőle az elemet is, hogy segítsük a kiszáradást, de ha tudjuk, hogy csak néhány óránk van, míg újra használnunk kell a hallókészülékünket, erre kifejlesztett, speciális hallókészülék-szárítóval is próbálkozhatunk. Ezek közül már olyan is elérhető, ami nemcsak párátlanítja a készüléket, de ultraibolya-sugarakkal fertőtleníti is azt, így még kisebb lesz az esélyünk, hogy az esetlegesen rákerült baktériumok a hallójáratunkba jussanak, és ott fertőzést okozzanak.

Tisztítás közben mindig használjuk a megfelelő eszközöket a felgyűlt fülzsír és piszok eltávolítására, és közben mindig úgy tartsuk az eszközt, hogy a nyitott része lefelé nézzen, így ha van egy részecskéje, ami meglazult, vagy a tisztítás hatására levált, akkor rögtön az asztalra pottyan, így tudhatjuk, hogy gond van, elvihetjük szervizbe, nem marad benn az eszközben, és nem okoz fura kattogó, kotyogó érzést használat közben.