WHO: nem laboratóriumból származik a koronavírus

A szervezet Kínában vizsgálódó szakértői csoportjának vezetője, Peter Ben Embarek sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy sikerült új információkat gyűjteniük, ezek azonban nem változtattak jelentősen a járvány kitöréséről alkotott eddigi képen. A kutatások arra mutatnak, hogy az új típusú koronavírus természetes hordozói egyes denevérfajok lehetnek - tudatta, hozzátéve, hogy a denevérekről egy közvetítő fajon keresztül terjedhetett át a kórokozó az emberre.

A szakértők nem találták jelét annak, hogy a SARS-CoV-2-vírus már 2019 decembere előtt is jelen lett volna Vuhanban. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Rámutatott, hogy ennek meghatározásához további célzott vizsgálatokra lenne szükség, és nem csak Kínában, hanem más országokban is. Az élelmiszerbiztonsági szakember ugyanakkor aláhúzta, ez a vírus akár utazókkal vagy fagyasztott élelmiszeripari termékekkel is eljuthatott a közép-kínai Vuhanba más térségekből. Elmondta továbbá, nem találták jelét annak, hogy a SARS-CoV-2-vírus már 2019 decembere előtt is jelen lett volna a városban.

Az Egészségügyi Világszervezet által valószínűtlennek minősített elmélet szerint a vírus a Vuhani Virológiai Intézet laboratóriumából juthatott ki, a kínai hatóságok ezt korábban is határozottan tagadták. A WHO egy másik szakértője, Dominic Dwyer kijelentette: nagy valószínűséggel csak évek múlva tudják majd teljes mértékben feltárni a járvány eredetét.

A szakértői csapat 13 tagja január 14-én érkezett a járvány első ismert gócaként elhíresült Vuhanba az új típusú koronavírus eredetének felkutatására, érkezésüket követően két hétre karanténba kellett vonulniuk. A WHO nemzetközi szakértőinek vizsgálata érzékeny politikai kérdésnek számít a kínai vezetés számára. Az AP hírügynökség tájékoztatása szerint Peking korlátozta a kutatási lehetőségeket, és eltiltotta a tudósokat például attól is, hogy újságírókkal beszéljenek.

