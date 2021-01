Vitathatatlan előnyei vannak az oltásoknak

"A magyar népesség átoltottsága a világ- és az európai átlaghoz képest is mindig nagyobb volt, amellyel számos világjárványt sikeresen leküzdöttünk" - hangsúlyozták. A MET elnöksége rendkívül fontosnak tartja, hogy az emberek továbbra is kövessék ezt a gyakorlatot és oltassák be magukat az új típusú koronavírus ellen is. Úgy vélik, minden embernek, de különösen az egészségügyi dolgozóknak erkölcsi felelőssége a példamutatás és az oltások ajánlása minden olyan ember számára, akinél nincs orvosi ellenjavallat.

Részletek a vakcináról

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, még tavaly december 26-án megérkezett Magyarországra az első szállítmány az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-BioNTech vakcinából, és azonnal meg is kezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az oltóanyag beadása elősegíti, hogy az immunrendszerünk antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, és így védelmet nyújtson a COVID-19 ellen. A védettség kialakulásához mindenkinek 2 adag vakcinát kell kapnia. Az így létrejött immunitás időtartama még nem ismert, de a klinikai vizsgálatok már keresik a választ erre is.

Ellenjavallatok és mellékhatások

Várandósság alatt nem ajánlott a vakcina beadása, illetve a gyermekvállalási terveket is ajánlott 2 hónappal a vakcinázás utánra halasztani. Akut lázas betegség, a vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció, illetve korábban előfordult anafilaxiás reakció esetén semmiképpen nem ajánlott a védőoltás beadása. Az olthatóságról azonban minden esetben az oltóorvos dönt, egy kikérdezést és megvizsgálást követően. Antigén koronavírus-gyorsteszt elvégzésére nincs szükség az oltás előtt.

Fontos tudni, hogy mellékhatások, úgynevezett oltási reakciók bármelyik védőoltás után jelentkezhetnek. A COVID-19 elleni vakcina beadása után fájdalom, bőrpír és duzzanat jelenhet meg a szúrás helyén. Érezhetünk továbbá fáradtságot, izom- vagy ízületi fájdalmat, de felléphet hidegrázás, láz, émelygés ésfejfájásis.

Nagyon ritkán előfordulhat a nyirokcsomók megnagyobbodása, végtagfájdalom, álmatlanság vagy viszketés is. A vakcina egyébként koronavírust nem tartalmaz, így nem idézheti elő a COVID-19 nevű betegség kialakulását.

Kiderült, hogy a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinája nemcsak azt gátolja, hogy a beoltott személy megfertőződjön, hanem a kitett személyt abban is akadályozza, hogy átadja a vírust másoknak. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!