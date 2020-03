Visszatért Magyarországra a madárinfluenza

A Bács-Kiskun megyei Csólyospálos közelében található kacsatartó gazdaságban azonosította március 25-én a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma - olvasható a hatóság közleményében. Az összesen mintegy 32,5 ezer pecsenyekacsát számláló gazdaságban a több szárnyas is elhullott, továbbá megjelentek a betegségre jellemző klinikai tünetek is.

Megjelent a madárinfluenza egy Bács-Kiskun megyei gazdaságban. Fotó: illusztráció, Getty Images

A fertőzött állatok leölését már gyanú alapján megkezdték a szakemberek, továbbá a gazdaság körül kijelöltek egy 3 kilométer sugarú védőkörzetet és egy 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Hogy miért és hogyan jelent meg a betegség a gazdaságban, arra a folyamatban lévő járványügyi nyomozás adhat majd magyarázatot.

A vándormadarak vonulása miatt a vírus továbbra is folyamatos veszélyt jelent a baromfiállományokra. Emiatt továbbra is érvényben van a baromfik zárt tartásának kötelezettsége. Szintén kötelező a baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt helyen tárolni.

Jelenlegi ismerteink szerint a madárinfluenza emberre nem veszélyes, Európában ezzel összefüggésbe hozható emberi megbetegedés nem fordult még elő. A Nébih honlapján szereplő információk szerint biztonságosan fogyasztható minden baromfihús a címkén szerepeltetett lejárati ideig, amennyiben a terméket legálisan működtetett kereskedelmi egységben vásárolták. Természetesen ebben az esetben is fontos betartani a konyhai higiéniai szabályokat, a nem hőkezelt alapanyagokat egymástól elkülönítve kezelni.