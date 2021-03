Víruskutató: áprilistól gyengülhet a 3. hullám

A kormányzat szerint lehetséges, hogy húsvétig beoltsák a 60-65 év felettieket Magyarországon. Részletek itt.

"Ha legalább ötmillió ember eléri az immunis státuszt, attól kezdve a járvány már érezhetően csökkenni fog" - fogalmazott Rusvai az InfoRádiónak nyilatkozva. Kifejtette, jelenleg valamivel több mint egymillió ember kapott már védőoltást, ha pedig azokat is számításba vesszük, akik átestek az új típusú koronavírus-fertőzésen, úgy nagyjából 2-2,5 millió embert tekinthetünk immunisnak itthon a COVID-19-re a következő két héten belül. A kutató szerint ezzel együtt a járványügyi adatok még rosszabbodni fognak, ahogy azonban az oltások nyújtotta védelem kialakulása révén elkezd emelkedni a védettséget élvezők száma, a harmadik hullám is levonulhat.

Magyarországon már több mint egymillióan kaptak védőoltást COVID-19 ellen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kitért rá, egyelőre nincs elég adat ahhoz, hogy érdemben meg lehessen becsülni, hány gyermek eshetett át Magyarországon a fertőzésen. Egy-egy közösségen belül 10 és 50 százalék között is változhat a pontos arány, ráadásul az sem tisztázott egyelőre, hogy a gyerekek milyen szerepet játszanak a járvány terjesztésében, fenntartásában. Hozzátette, már zajlanak azok a klinikai vizsgálatok, amelyek révén megalapozható a fiatalabb korosztályok védőoltása is. A statisztikai adatok kiértékelése ugyanakkor még legalább egy hónapot vesz igénybe, mire érdemi eredmények születnek. Ugyanígy zajlik még várandós nők körében is a vakcinák tesztelése.

A harmadik hazai járványhullámban valamelyest változott a megbetegedések aránya a korosztályok között. Rusvay Miklós szerint ennek az az oka, hogy a 70 év felettieket elsőként oltották be, hiszen ők voltak az első és második hullám leginkább veszélyeztetett csoportja. "Őket megvédtük, a vírus pedig új terepet keres magának, ezért van az, hogy a megbetegedettek és a halottak korátlaga egyre lejjebb tolódik" - magyarázta a víruskutató. Magukról a járványhullámokról szólva elmondta, azok kialakulásában az évszakok váltakozása, az emberek viselkedésének változása, a megelőzést szolgáló korlátozó intézkedések és az új vírusmutációk, variánsok megjelenése játszik szerepet.

