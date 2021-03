Virológus: "súlyos COVID-19 után tartósabb az immunvédettség"

Ausztrál és koreai kutatók korábbi felmérései szerint akár 8 hónapig is kitarthat a koronavírus elleni védettség. Részletek itt.

A szakember a kutatócsoport Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében egy új, a The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány eredményei alapján adott választ arra a kérdésre, hogy vajon meddig maradhatunk védettek az új koronavírus (SARS-CoV-2) ellen egy korábban lezajlottfertőzésnyomán. Mint írja, a tanulmány szerzői COVID-19-ből felépült betegektől vett mintákban vizsgálták a semlegesítő antitestek szintjét. Az így kapott eredmények alapján az alábbi csoportokba tudták besorolni a kutatás résztvevőit.

A vizsgált alanyok 12 százaléka esetében nagyon alacsony, szinte elenyésző antitestszintet mutattak ki már a betegség kezdetén is.

A második csoport tagjaira, az összes beteg 27 százalékára az volt jellemző, hogy a betegség kezdetétől számított 20. napig még magas volt az antitestszintjük, azt követően azonban gyors csökkenésnek indult. Hat hónap elteltével, a vizsgálat végén sokuknál már egyáltalán nem volt kimutatható semlegesítő antitestek megléte.

A betegek 29 százalékánál szintén magas volt az antitestek szintje az első hetekben, majd utána is csak lassan kezdett el csökkenni, és esetükben hat hónap elteltével is mérhető volt még az antitestszint.

A negyedik, egyszersmind a legnagyobb létszámú (32 százalék) csoport tagjai körében még hat hónappal a COVID-19 kezdetét követően is magas antitestszintet mértek. Ők egyébként többségében súlyosabb tünetekkel vészelték át a fertőzést.

Súlyosabb tünetek esetén tartósabb lehet a gyógyulást követő antitestes védettség a COVID-19 ellen. Fotó: Getty Images

Posztjában dr. Jakab Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy a semlegesítő antitesteken túlmenően a sejtes immunitás alapját képező T-sejt-válasz minden csoportban hasonlóan magasnak bizonyult. A virológus szerint mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a semlegesítő antitestek szintje betegenként nagyon eltérő lehet, mindazonáltal a vizsgálat alapján 61 százalékuknál még hat hónap elteltével is elégséges az antitestes védelem a SARS-CoV-2-vírussal szemben. Fontos továbbá, hogy az antitestek szintje és annak változása összefüggést mutat a betegség tüneteinek súlyosságával. Magyarán minél súlyosabb lefolyású a COVID-19, gyógyulást követően annál tartósabb a védettség is.

A pécsi szakember végezetül felhívta a figyelmet, hogy a hosszabb távú, tartós immunitás elérése érdekében nagyon fontos a vakcináció, a lakosság átoltottságának növelése. Mint azt korábban megírtuk, csütörtök reggelig több mint 1,7 millióan kaptak már védőoltást Magyarországon COVID-19 ellen, közülük 524 ezer embernek már az oltássorozat második adagját is beadták.