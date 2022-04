Virológus: az omikron ellen nem elég a két oltás

Európa egy része éppen fellélegzik a koronavírus-járvány ötödik hulláma után, miközben Kínából aggasztó hírek érkeznek az omikron variáns miatti lezárásokról - írja a Népszava. A lap megkereste Duda Ernőt, aki szerint a Kínában kialakult helyzet oka, hogy az omikronnal szemben két oltás szinte semmilyen védettséget nem ad. Kínában hiába jó az átoltottság, majd' mindenki csak két dózissal rendelkezik, vagyis a lakosság gyakorlatilag védtelen az omikron ellen.

Az omikronnal szemben két oltás szinte semmilyen védettséget nem ad. Fotó: Getty Images

Nagyon fontos az egyéni védettség

A virológus arról is beszélt, hogy ezzel szemben Európa nagy részében, így Magyarországon is a lakosság jelentős része felvette a harmadik vagy esetleg a negyedik oltását is - nekik, ha meg is fertőződnek, enyhébb lefolyású lesz a betegségük. Duda Ernő hangsúlyozta: az omikron esetében nagyon fontos, hogy kinek milyen az egyéni védettsége, ami a harmadik oltástól emelkedik meg jelentősen. Mint magyarázta, ha valaki például tavaly szeptemberben kapta a harmadik oltását, annak a hatása februárra lecseng, de ha most kap egy negyediket, akkor a védettsége arra a szintre ugrik, ami a harmadik után a maximum volt.

h i r d e t é s

Sokat segít a száraz tavasz

Arra a kérdésre, hogy a kínai helyzethez hasonlóan nálunk is megnőhet-e jelentősen a fertőzöttek száma, a szakember azt felelte: könnyen lehet, miután több európai országban is emelkedik a betegek száma. Hozzátette: az viszont, hogy Magyarországon kivételesen száraz tavasz volt az idén, segíthet abban, hogy kevesebb legyen a vírus fertőzés.

Hónapokig műtüdős kezelésre szorult a COVID-os kismama.