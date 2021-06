Videó: így támadja meg a sejteket a koronavírus

Erre képes a magas átoltottsági arány - kattintson!

Videót készített egy kutatócsoport arról, ahogy a SARS-CoV-2 megtámadja a sejteket - szúrta ki a 24.hu. A tudósok olyan általuk módosított sejteket használtak, amelyek falán a megfertőződést elősegítő receptorok találhatóak - ennek köszönhetően az új típusú koronavírus 4-szer gyorsabban képes replikálódni, tehát a kórokozó által előidézett változások is hamarabb láthatóvá válnak.

Videó készült arról, ahogy a koronavírus megtámadja a sejteket.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A videón a világosszürke, élesen körülhatárolt szélekkel rendelkező formák jelzik a genetikailag módosított sejteket. Jól látszik, hogy amint a koronavírus bejut a sejtbe, ezek a szélek elmosódnak, eltűnnek. A megfertőzött sejtek végül gömb alakúvá válnak és egybeolvadnak.

A módosított sejtekkel végzett kísérletek egyébként nem csak látványosak és érdekesek, hanem nagyon hasznosak is. Segítségükkel ugyanis sokkal könnyebben és jelentősen rövidebb idő alatt figyelhető meg az egyes vírusmutánsok viselkedése is. A szakemberek ráadásul a koronavírus változásainak dinamikáját és az oltásokkal szembeni reakcióit is hamarabb felmérhetik így.

