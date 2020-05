Vendéglátóhelyek tucatjai nyílnak meg újra

Koronavírus: sok vidéki játszótér zárva marad - részletek itt!

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában megnyithatnak a vidéki kávézók és éttermek szabadtéri helyiségei. Székesfehérváron tizenkilenc, többségében belvárosi vendéglátóegység kért újranyitási engedélyt a polgármesteri hivataltól kedd reggelig, emellett 7 egész évre szóló, korábban kiadott engedélyt módosítottak a jogszabályváltozások alapján. A városban hétfőtől nyithatnak meg a teraszok és kerthelyiségek. A most kiadott engedélyek egy hónapra, vagyis májusra vonatkoznak. A teraszdíjat elengedi az önkormányzat. A teraszok vasárnap és csütörtök között este 20 óráig, pénteken és szombaton pedig este 21 óráig lehetnek nyitva - figyelni kell azonban a biztonságos távolságtartási szabályokra. Az élőzene-szolgáltatást egyelőre nem engedélyezik.

Vendégek ebédelnek egy étterem teraszán, Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Hódmezővásárhelyen is soron kívül bírálja el az önkormányzat a vendéglátóhelyek közterület-használati kérelmét, hogy minél gyorsabban kinyithassák teraszaikat. Békéscsaba egyetlen plázájában, a Csaba Centerben hétfőn már 74, azóta pedig még több üzlet nyithatott ki. Az eladók tapasztalatai szerint a vevők többsége - a koronavírus elleni biztonsági szabálynak megfelelően - maszkban lép be az üzletekbe.

A piacokon is változások lesznek

Hódmezővásárhelyen megváltozik a piac nyitvatartása: szombaton a 65 év felettiek 12-től 14 óráig, a fiatalabbak 14 és 18 óra között vásárolhatnak a koronavírus-járvány idején. Salgótarjánban pedig a 65 év felettiek 8 és 10 óra között látogathatják a piacot - erről az elmúlt hetek vásárlói visszajelzései és a kereskedői kérések alapján döntött Fekete Zsolt polgármester. Kiemelte továbbá, hogy mivel a kormány visszavonta az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozásokat, az önkormányzati tulajdonú bérelt helyiségek esetében a kedvezményes bérleti díj május 11-étől érvényét veszti.

Orosházán pedig a piacon már nemcsak élelmiszert és palántákat, hanem ruhaneműt és más termékeket is szabadon lehet árusítani. A vásárcsarnok mindkét ajtaját újból megnyitják. Az ajtókban a biztonsági őrök ellenőrzik, hogy 9 és 11 óra között csak az idősek lépnek-e be, illetve azt is, hogy a vásárlók viselnek-e maszkot. A változtatások kezdetén - önkormányzati felajánlásból, a készlet erejéig - ingyenesen biztosítanak maszkot azoknak a vásárlóknak, akiknek még nincs koronavírus elleni védőfelszerelésük.

