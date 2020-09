Védhet a szemüveg a koronavírustól?

Érdekes felfedezést tettek azok a kínai kutatók, akik az elmúlt hónapokban a koronavírus terjedését vizsgálták különböző társadalmi csoportokban. Azt vették észre, hogy a vírusra kevésbé voltak fogékonyak azok az emberek, akik napközben szemüveget viseltek. Teljes védettséget persze nem nyújt, mégis jelentősen csökkentheti az esélyt, hogy megfertőződünk - írja a MedicalXpress.

Védi a szemet a vírusoktól?

A kínai Suizhou Zengdu Kórházban a COVID-19 miatt kezelt 276 betegnek csak körülbelül a 6 százaléka hordott rendszeresen szemüveget. Ez az arány meglepően alacsony annak tudatában, hogy a rövidlátó emberek aránya Hubei tartományban (ahol a kórház található) sokkal magasabb - a tanulmány szerint 32 százalék körüli.

A kutatást végző Dr. Yiping Wei szerint az összefüggés érthető, hiszen a szemüveget viselő emberek kevesebbszer nyúlnak közvetlenül a szemükhöz, így nem dörgölik bele a kezükön található vírusokat. A lencsék ráadásul a levegőben lévő, vírushordozó aeroszol egy részét is felfogják, vagyis fizikai akadályt képeznek a szemünk előtt a kórokozók számára.

Mindez persze távolról sem jelenti azt, hogy a szemüveg teljes védelmet biztosítana. Ha pedig megfertőződtünk, teljesen mindegy, milyen a látásunk: a kutatás eredménye szerint a tüneteket és a betegség lefolyását semmilyen mértékben nem befolyásolta, hogy az érintett hord-e szemüveget.

Nem helyettesítheti a védőfelszerelést

A járvány kitörése óta világszerte több kórház (Kína mellett például az Egyesült Államokban) is kötelezővé tette, hogy az ott dolgozók és a látogatók is viseljenek védőszemüveget a maszk mellett, vagy húzzanak arcvédő pajzsot. Ezeket a védőeszközöket azonban a szakemberek szerint nem válthatja ki a hétköznapi szemüveg viselése, hiszen az nem takarja el teljesen a szemet, így hagy utat a vírusnak a bejutáshoz. Ráadásul a szemüveget naponta rengetegszer megigazítjuk, ezzel a mozdulattal pedig a vírust is könnyen a szemünk közelébe juttathatjuk. A kínai kutatás eredménye szerint azonban a szemüveg viselése mégis inkább csökkenti a fertőződés veszélyét, emiatt érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani a szemek környékének védelmére.