Változott a COVID-kézikönyv

A szakemberek szinte már a koronavírus-járvány magyarországi megjelenéskor összegyűjtötték a szakirodalomban megjelent ismereteket, és javaslatot tettek a betegek kezelésére. Ez alapján alkalmazták a járvány elején a hidroxi-klorokint, amellyel kapcsolatban semmiféle mellékhatást vagy szövődményt nem észleltek, majd elkezdték használni a remdesivir és favipiravir hatóanyagú készítményeket, valamint a szteroidokat és a véralvadásgátlókat is - ismertette Kásler.

Bővültek az ismeretek, ezért változtak az ajánlások a kezeléssel kapcsolatban is.

Bővültek az ismeretek, változtak az ajánlások

Időközben a koronavírus okozta COVID-19 nevű betegség lefolyásával kapcsolatos ismeretek is folyamatosan bővültek, ezért a kézikönyvet már többször aktualizálták, de alapvető változtatásra nem volt szükség. Most viszont ismét áttekintették, hogy milyen lehetőségek vannak a diagnosztikában, a terápiában és a járványügyi intézkedésekben, így a kézikönyv már ezeket az új ajánlásokat tartalmazza - közölte a miniszter. Egyébként számos klinikai vizsgálat indul további ismert gyógyszerekkel kapcsolatban is, ezek azonban még folyamatban vannak - jegyezte meg.

Ezek változtak

A kézikönyvben egyes fejezeteket összhangba hoztak a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) eljárásrendjével és mellékleteivel. Aktualizálták egyebek mellett az új típusú koronavírus jellemzőiről, a szezonalitásról, afertőzésforrásáról, a terjedés módjáról, a lappangási időről, a fertőzőképesség időtartamáról, valamint a várandós nők, a magzatok és a gyermekek megbetegedéséről szóló részeket. Módosultak továbbá a kontaktkutatásról, a szűrővizsgálatok szabályairól, a járványügyi megfigyelésről és az infekciókontroll-rendszabályokról szóló részek, illetve frissítették a mintavételezésre vonatkozó mellékletet is.

