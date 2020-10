Üzent a legnagyobb magyar COVID-kórház főigazgatója

"A koronavírus-fertőzés szövődményeként súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladás alakulhat ki, amelynek megelőzésére, illetve kezelésére többféle, innovatív terápia is rendelkezésre áll" - mondta dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A DCP-ben, mely a járvány kezdete óta az első számú ellátója a középsúlyos és súlyos állapotú koronavírus-betegeknek, eddig 689 pácienst kezeltek, ebből 109 beteget intenzív osztályon. Közülük szinte mindenki (95 százalék) gépi lélegeztetésre szorult - ismertette az adatokat a főigazgató, hozzátéve: átlagosan 35-40 napot töltöttek a betegek intenzíven, de volt, aki két hónapot.

A COVID-19-betegek átlag 35-40 napot töltöttek a DCP intenzív osztályán. Fotó: illusztráció, Getty Images

Ezektől is függ a betegség súlyossága

Beszámolt az intézményben alkalmazott terápiákról és az azokkal elért sikereikről is. Szavai szerint eddig 50-60 betegnél alkalmazták sikeresen a tocilizumabterápiát. Amikor azonban kialakul a COVID-pácienseknél az úgynevezett citokinvihar, ott már arra is ügyelnie kell az orvosoknak, hogy a beteg saját immunrendszere ne károsítsa túlműködésével további szerveit, például a veséket. "A tocilizumab mellett tehát szükség van az egyes sejteken belüli jelátviteli rendszert gátló gyógyszerek alkalmazására, de vannak, akik rászorulnak arra is, hogy nagy dózisú intravénás immunglobulint kapjanak, illetve újabban megint előtérbe került a szteroidkezelés, amellyel egyelőre jó tapasztalataink vannak. A legsúlyosabb állapotú betegek esetében ezek kombinációját lehet és kell alkalmazni" - magyarázta Vályi-Nagy István. A főigazgató elmondta, az idősebb emberek szervei már elhasználódottabbak, mint a fiataloké, ezért válnak főként ők áldozatául a járványnak.

A másik fontos tényező, ami a betegség lefolyását, sőt a megfertőződést is befolyásolhajta, Vályi-Nagy szerint a genetikai fogékonyság. "Érdekes megfigyelés, hogy ha egy családban megjelenik a koronavírus, az egy légtérben, szorosan együtt élő emberek közül sem betegszik meg mindenki. Ez rámutat arra, hogy genetikailag nem vagyunk egyformán fogékonyak erre a betegségre, és a lefolyás súlyosságát is nagyban befolyásolják a genetikai tényezők" - fogalmazott a lapnak, megjegyezve: ez mindig is így volt, az emberiség csak így élhette túl az olyan nagy járványokat, mint a kolera vagy a pestis.

Üzenet a koronavírus-szkeptikusoknak

"Az én üzenetem a koronavírus-szkeptikusoknak és azoknak a kollégáknak, akik úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű betegség, olyan, mint egy szimpla tüdőgyulladás, hogy ez nem igaz. A lélegeztetés, az oxigénterápia nagyon fontos, de nem befolyásolja azokat a tényezőket, amelyek komplex szervi károsodásokat okoznak, és amibe végül belehalnak a betegek" - hangsúlyozta Vályi-Nagy István, kiemelve: az új típusú koronavírus-fertőzés egyesek számára hosszan tartó testi-lelki betegséget okoz. "Szinte nincs olyan része a szervezetnek, amit ne károsítana, bizonyos maradványtünetek egyeseknél pedig a gyógyulást követően is huzamosabb ideig fennmaradnak, és emiatt az illető gyakran nehezen folytatja az addigi normális életét" - magyarázta a főigazgató.

