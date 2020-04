Újra gyógyíthatnak a 65 év feletti orvosok

Egy márciusban kiadott miniszteri rendelet eltiltotta a betegekkel való érintkezéstől a koronavírus miatt fokozottan veszélyeztetett, 65 év feletti orvosokat. A napokban azonban Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere módosította a rendeletet, amelyben már az szerepel: ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, akkor a 65 év felettiek - amennyiben a munkát önként vállalják - is visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba - írja a Népszava.

Az alapellátás van a legrosszabb helyzetben

A Magyar Orvosi Kamara néhány hete írt levelet Kásler Miklósnak arról, hogy a rendelet miatt mennyire méltatlan helyzetbe kerültek az idős orvosok, sok helyen ugyanis egyszerűen elbocsátották őket. Mivel ők tovább foglalkoztatott közalkalmazottként voltak nyilvántartva, le kellett mondaniuk a nyugdíjról, ennek megigénylése ugyanis időigényes és a járvány miatt most komoly nehézségekbe is ütközhet. A miniszter szerint szolgáltatóknak nem kell elengedniük azon idősebb kollégák kezét sem, akiknek a járványhelyzet miatt nem tudnak feladatot adni. Felhívta a figyelmet, hogy ezek az orvosok továbbra is megkapják a nyugdíjpótló munkajövedelmüket, és rendezni kell a munkaviszonyuk folytonosságát.

Beteget látnak el a miskolci Semmelweis Kórházban. Fotó: MTI/Vajda János

A lapnak nyilatkozó Weltner János sebész a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek, akik ráadásul egyedül dolgoznak. A kórházakban tízből két orvost érinthetett a rendelet, így ott tudták helyettesíteni az idős dolgozókat. Mint mondta, a betegek jhazaküldése miatt sebészként szinte alig maradt feladata a kórházban, így nem lenne sok értelme visszamennie. Ráadásul szerinte az idősek még továbbra is fokozott veszélyben vannak.

