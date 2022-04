Újabb dolog alól mentesít a védettségi igazolvány

Van, ahol büntetik az oltatlan időseket.

Már nem kötelezhetőek "járványügyi megfigyelés" címén karanténra azok a kontaktszemélyek, akik - oltottság vagy korábbifertőzésmiatt - érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Ezt a döntést a Müller Cecília országos tisztifőorvos által kiadott új eljárásrend rögzíti, amely a Hivatalos Értesítőben olvasható. Az óvodákban, iskolákban esetlegesen elrendelt rendkívüli szünet is csak az igazolvánnyal nem rendelkező gyerekeket érinti.

Már csak a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők kötelezhetőek járványügyi megfigyelésre.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Azért az árulkodó jelekre nem árt figyelni

A tájékoztatóban kitérnek arra is, hogy a karantén alól felmentett személyeknek a továbbiakban is be kell tartaniuk a járványügyi és higiénés szabályokat. Aki pedig 7 napon belül a koronavírus-fertőzés tipikus tüneteit (köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, mindenképpen értesítse orvosát. A koronavírus-gyanús személyeket, valamint az igazoltan fertőzött embereket jelenleg is kötelező elkülöníteni, védettségi státusztól függetlenül.

Mikortól számítunk gyógyultnak?

A járványügyi szabályok szerint az otthoni karanténban lévő beteget akkor nyilváníthatják gyógyultnak, ha tünetei már megszűntek, és az első panaszok megjelenése óta már legalább 7 nap eltelt, vagy ha az érintett az első tünetes naptól számított ötödik napon negatív gyorstesztet produkál.

A kórházban kezelt, COVID-19-es pácienseket 7 nap után hazaengedhetik, amennyiben klinikai állapotuk nem teszi indokolttá a további fekvőbeteg-ellátást. A kórházi kezelést már nem igénylő gondozottakat pedig a tünetek megjelenését követő 7. nap után, negatív teszt nélkül is visszaengedhetőek az illetékes szociális otthonba.

A 2+1 oltás után is elkezd lecsengeni az immunitás, ennek ellenére a negyedik oltásnak még most nincs itt az ideje - egyebek mellett erről is beszélt egy hazai szakértő, aki szerint ősszel indulhat újabb járványhullám.