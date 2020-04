Új védőbevonatot fejlesztettek vírusok ellen

Bár a jelenlegi járványhelyzetben különösen aktuális kérdés a kórokozók elleni védekezés, a kutatást nem ennek hatására kezdték el, a MAP-1 nevű bevonat fejlesztése 10 éven át tartott. Az anyagot gyakran használt felületekre, például a liftek gombjaira vagy kilincsekre lehet fújni - közölték a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem (HKUST) tudósai. Ez azért fontos, mivel ezeket gyakran érintik meg az emberek, nagyon hatékonyan közvetítenek betegségeket - mondta el Joseph Kwan, a HKUST kutatója, a terméket kifejlesztő csoport vezető tudósa.

Koronavírus: tárgyakon jobban fertőz

Bár korábbi tanulmányokban azt közölték, hogy a SARS-CoV-2 vírus fém felületeken akár 9 napig is életképes maradhat és fertőzhet, egy friss amerikai jelentés ennél jóval rövidebb idő alatt elpusztul. Műanyag és papír tárgyakon viszont hosszabb idő után is kimutatták jelenlétét. Szakértők szerint az is lehet, hogy élettelen felületek közvetítésével jobban fertőz a vírus, mint a levegőben. Részleteket korábbi cikkünkben olvashat.