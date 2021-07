Új technológiával gyártott oltóanyagot engedélyezhetnek

"Jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer engedélyezése nem zajlik az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézetben, de európai uniós engedélyezés alatt áll egy teljesen új technológiával gyártott oltóanyag, amely egyfehérjealegység vakcina" - mondta el a Világgazdaságnak adott interjújában Szentiványi Mátyás.

A főigazgató arról is beszélt, hogy - a szakmai szempontok betartása mellett - a veszélyhelyzetben fel kellett gyorsítaniuk a folyamataikat, és ezekre a feladatokra több erőforrást kellett biztosítani. Példaként említette, hogy az "OGYÉI húsz éve nem engedélyezett semmilyen vakcinát, mert minden oltóanyag engedélyezése központilag az EMA-ban (Európai Gyógyszerügynökség, a szerk.) történik. Most azonban a magyarországi lakosság mielőbbi átoltása, védettsége érdekében ettől eltértünk és nemzeti hatáskörben engedélyeztünk vakcinákat".

Szentiványi Mátyás szerint európai uniós engedélyezés alatt áll egy teljesen új technológiával gyártott oltóanyag. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Tíz gyógyszert vontak ki tavaly a forgalomból

A tavalyi esetleges gyógyszerhiányt, gyógyszerkivonásokat illetően Szentiványi Mátyás úgy nyilatkozott: 2020-ban összesen 1850 esetben jelentették a gyógyszercégek, hogy egy-egy készítmény gyártása során hiány várható, gyógyszerkivonás pedig tízszer fordult elő tavaly. Hozzátette: az idén eddig 500 termékhiányt rögzítettek, ami pedig a gyógyszerkivonást illeti, az 2021 májusáig öt esetben történt meg.

Az interjú során szóba kerültek az étrend-kiegészítők és kozmetikai termékek is, és hogy ezeket monitorozza-e az OGYÉI. Mint azt Szentiványi Mátyás leszögezte, "az étrend-kiegészítők, például a vitaminkészítmények forgalomba hozatala nem engedélyhez kötött, de ezeket a termékeket a forgalmazás előtt be kell jelenteni az OGYÉI-nél", az intézet pedig kockázatértékelést végez. A főigazgató szerint "a kozmetikumok forgalomba hozatala sem engedélyköteles, de a forgalomba hozatal előtt e termékeket be kell jelenteni az unió elektronikus kozmetikai felületén". Az OGYÉI feladata például a kozmetikumok biztonságosságának vizsgálata, mondta el Szentiványi Mátyás.

Mi a helyzet a gyógyszerkutatásokkal?

Azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszerkutatásoknak jót tett-e a pandémia, Szentiványi Mátyás úgy fogalmazott, "nem panaszkodhatunk" (a gyógyszerhatóság engedélyezi ugyanis a klinikai vizsgálatokat). "A hazánkba érkező vizsgálatok 60 százaléka III. fázisú, ebben a stádiumban végzik a legnagyobb számú betegen a kutatásokat. A kutatások 25-30 százaléka onkológia területen zajlik, de az ideggyógyászat, a gasztroenterológia és az infektológia is kiemelt. A pandémia nem csökkentette a vizsgálatok számát, és COVID-19-kezeléssel kapcsolatos vizsgálatok is szép számmal érkeztek" - így a szakember.