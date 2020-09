Új módszerrel mutatják ki a vírusokat a levegőben

Aggasztó eredményeket mutattak ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a 35. héten elvégzett szennyvízvizsgálatok. Az adatok szerint az ország több pontján is növekedni fog a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az elkövetkezendő 4-10 napban. További részletek itt.

A levegőben terjedő vírusok "gyors és pontos" észlelésére dolgoztak ki módszert Dél-Koreában - közölte hétfőn a tudományos és technológiai kutatásokkal foglalkozó négy dél-koreai állami egyetem egyike. A technológia az elektrosztatikus energiát használja fel, hogy elfogja és kondenzálja a levegőben lévő vírusokat, egy speciális szűrő segítségével pedig szennyezőanyagok után kutat az összegyűjtött mintákban - mondta el Dzsang Dzse-szung, az Ulszani Nemzeti Tudományos és Technológiai Intézet (UNIST) munkatársa. "Az elektromos mező használata lehetővé teszi a levegőminták károsodás nélküli gyűjtését, egy papíralapú szenzor pedig ellenőrzi a vírusok antigénjeinek és antitesteinek jelenlétét" - mondta a szakértő.

A legkisebb vírusokat is ki tudják mutatni a levegőből, a koronavírust is. Fotó: Getty Images

Hatékonyabb, mint a korábbi módszer

Hozzátette, hogy a módszer nagyon hatékony és pontos, és segít a közegészségügy dolgozóinak afertőző betegségekelleni harcban. Az eljárással az egy mikrométernél kisebb folyékony részecskéket is sikeresen begyűjtötték. Jelenleg vákuumos eszközökkel történik a levegőben terjedő anyagok mintagyűjtése, ez azonban a minták sérüléséhez vezet, a nagyon apró részecskéket pedig nem is lehet begyűjteni. Dzsang elmondása szerint a teszteket jó eredményekkel végezték el a H1N1 vírus A-típusánál. Mivel a koronavírus mind szerkezetében, mind méretében hasonlatos az influenzavírushoz, az új technológia további vizsgálatok után alkalmazható lehet a SARS-CoV-2 esetében is. A Szöultól 410 kilométerre délkeletre lévő ulszani műegyetem közlése szerint a felfedezést az Environmental Science and Technology című tudományos lapban mutatták be.

Tanévkezdés: máris hazaküldtek diákokat egy első kerületi iskolából a koronavírus miatt - a részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.