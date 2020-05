"Túlzás, hogy az orvosok szabadságon lettek volna"

"A koronavírus-járvány még nem ért véget" - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Részletek itt.

"A magyar emberek sokunk számára meglepően fegyelmezettek és együttműködőek voltak, a kijárási korlátozás során országszerte átlagosan 80 százalékkal, a »renitens« Budapesten kilencvennel sikerült csökkenteni a személyes kontaktusok számát. Ennek köszönhetően elkerültük a járvány tömeges megbetegedésekkel járó szakaszát" - fogalmazott a szakember a medicalonline.hu-nak nyilatkozva. Hozzátette ugyanakkor, egyelőre korai lenne még arról beszélni, hogy teljesen elhárult volna a veszély. Ha ugyanis elengedjük a korlátozásokat, biztosan emelkedni fog a megbetegedések száma.

COVID-19 beteget látnak el a fővárosi Szent László Kórházban május 8-án. Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu

Dr. Svéd Tamás szerint egyelőre az sem teljesen egyértelmű, pontosan milyen tényezők játszottak közre a koronavírus-járvány viszonylag enyhe hazai lefolyásában. Mint kifejtette, a kormányzati intézkedések jók voltak, illetve jó időben vezették be azokat. Hasznosnak bizonyult a kijárási korlátozás, a kontaktusszám-csökkentés, valamint a - némi késlekedéssel bevezetett - kötelező maszkviselés is. Ezeken felül azonban olyan - eddig nem igazolt - tényezők is közrejátszhattak, mint akár a száraz, meleg idő beköszönte vagy a széles körű társadalmi átoltottság.

Az orvosokról szólva a MOK-titkár elmondta, mind térben, mind időben egyenetlenül oszlott meg a terhelés a hazai szakemberek között a járvány alatt. A COVID-osztályokon vagy a sürgősségi ellátásban legalább annyi, de inkább több munkája volt a szakembereknek, mint általában szokott. Eközben viszont a felkészülés jegyében kiürítettek egyes osztályokat, a járóbeteg-szakellátók lényegében bezártak, illetve a 65 év feletti orvosokat is igyekeztek távol tartani a fertőzésveszélytől. Éppen ezért akadtak, akik nehezebben találtak maguknak feladatot az elmúlt időszakban. Ők is folyamatos készenlétben álltak ugyanakkor, telefonon, interneten igyekeztek szervezni osztályuk életét, nem is beszélve arról, hogy sokan folytattak távrendelést a digitális technika segítségével. Dr. Svéd Tamás szerint éppen ezért erős túlzás lenne arról beszélni, hogy ezek az orvosok egyfajta szabadságon lettek volna.

