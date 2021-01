További erőfeszítések kellenek a járvány leküzdéséhez

Az EU tagállamainak képviselői egyetérteknek abban, hogy jobban össze kell hangolni a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedéseket. Ennek részeként fel kell gyorsítani az oltási programot, valamit növelni kell az oltóanyagokba vetett bizalmat.

A küzdelemnek nincs vége, vakcinából viszont kevés van. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kevés a vakcina Európában

A miniszterek leszögezték, hogy Európa-szerte a lehető legtöbb embert be kell oltani. Az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja, Maros Sefcovic pedig úgy fogalmazott, hogy nincs vesztegetni való idő az új típusú koronavírus elleni küzdelemben. Mindezek ellenére azonban kevés vakcina van Európában, így Magyarországon is - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A közeljövőben ráadásul az eddig megszokottnál is kevesebb adag érkezik majd, ugyanis a Pfizer bejelentette, hogy csökkenti a szállítandó mennyiséget. A cég az eheti szállítmány érkezésének időpontját is módosította, keddről szerdára. Igaz, a Moderna is szállít, de csak kis mennyiségben.

Az európai helyzetről

Az Egyesült Királyságban az oltási program továbbra is a menetrendben megjelölt két felső kockázati csoportra, vagyis a 80 éven felüliekre, valamint az egészségügy és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozókra összpontosít. Azokban a térségekben azonban, ahol van elegendő koronavírus-oltóanyag és kapacitás, az egészségügyi hatóságok engedélyt kaptak arra, hogy kiterjesszék az oltási programot a menetrendben következő további két kockázati csoportra, a 70 éven felüliekre, illetve a krónikus betegségek miatt rendkívül veszélyeztetett emberekre.

Hollandia bejelentette, hogy megkezdték az idősotthonok lakóinak beoltását, Luxemburg pedig fokozza oltási kampánya ütemét. Belgiumban továbbra is emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek napi száma, de Spanyolországban is gyorsult a kór terjedése. A cseh kormány képviselői pedig jelezték, hogy az érvényben lévő óvintézkedések esetleges mérséklését alapvetően a kórházi betegek számának jelentős csökkenésétől teszik függővé, de mivel ez nőtt, egyelőre nem lehet számítani enyhítésekre.

