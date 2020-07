Több mint négy hónapja a szerdai volt az első nap, amikor egyetlen koronavírusos beteg sem részesült ellátásban az intenzív osztályon Bergamo városában. Részletek itt!

Mintegy hatszáz bangladesi ellen adtak ki "egészségügyi körözést" Olaszországban. A hatóságok minél előbb meg akarják őket találni, azonosítva azokat is, akikkel az érkezésük óta kapcsolatba kerültek. Mindannyian július elseje után érkeztek, amikor is Olaszország megnyitotta a határait bizonyos, Európai Unión kívüli országok előtt is. Az előírások szerint a bangladesieknek érkezésüket követően 14 napra házi karanténba kellett volna vonulniuk, azonban sokuknak a repülőtér elhagyása után nyomuk veszett.

Több száz külföldi fertőzött lehet Olaszországban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A római bangladesi közösségbe majdnem 15 ezren tartoznak. A csoportot a helyiek "láthatatlanoknak" nevezik, mivel semmilyen módon nem hívják fel magukra a figyelmet, többségük zöldség-gyümölcs üzletben dolgozik eladóként, esetleg virágot, esernyőt vagy vizes palackot árul az utcán. Sokuknak nincsen bejelentett lakhelyük sem, de az sem ritka, hogy többen ugyanabban a lakásban élnek. Közülük sokan elhagyták Olaszországot a koronavírus-járvány kitörése után, most azonban visszatértek. Elsőként a római repülőtér melletti Fiumicino önkormányzatában azonosítottak Bangladesből érkezett fertőzötteket. A római kórházakban jelenleg 77 bangladesi beteget kezelnek. Az egészségügyi minisztérium kedden egy hétre felfüggesztette a Bangladessel közvetlen járatokat, új ellenőrzési rendszer kidolgozását ígérve.

1 hónap, és jöhet az újabb tetőzés Belgiumban

A belga közegészségügyi szolgálat legfrissebb adatai szerint napi átlagban 85 az új koronavírusos esetek száma, ami nem különbözik az utolsó két hét adataitól. A 11,5 milliós Belgiumban a járvány kezdete óta több mint 62 ezer igazolt fertőzöttet és csaknem 9800 halottat regisztráltak. Közben a gyógyultak száma már meghaladta a 17 ezret, így jelenleg 35273 aktív beteg van az országban.

A jelenlegi helyzet fényében nem kizárt, hogy a koronavírus-járvány egy hónap múlva ismét tetőzni fog Belgiumban - hangsúlyozta Marc Van Ranst belga virológus szakértő. Igaz, az új fertőzöttek száma jóval alacsonyabb, mint a járvány csúcsán volt, de még mindig túl magas - tette hozzá. Véleménye szerint ahogy elmúlt a járvány első szakasza, úgy a második már meg is kezdődött. A szakértő emellett a szabályok szigorú betartásának fontosságára is felhívta a figyelmet, valamint arra, hogy a vírus még nem tűnt el.

A koronavírus miatt nem ment kórházba a brit anya, ám mire kiderült a diagnózis, már késő volt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!