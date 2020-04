TASZ: jogsértő a koronavírus-áldozatok adatainak közlése

Már 492 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt egy újabb koronavírusos beteg is, az áldozatok száma ezzel 16-ra emelkedett. Kattintson a részletekért.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, mától változott a koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlése. A kormányzati koronavírus-oldalon közzétett listán láthatóak az elhunytak adatai: a nemük, a koruk, illetve az is, milyen krónikus alapbetegségekben szenvedtek.

A Társaság a Szabadságjogokért nevű civil jogvédő szervezet szerint azonban ez a lista jogsértő. "Bár üdvözöljük, hogy az adatokat közzétették, azonban az elhunytakat be lehet azonosítani a lista alapján, ami jogsértő" - írják közleményükben, hangsúlyozva: a mostani járványügyi helyzetben kényes az egyensúly a közvélemény tájékoztatása és a személyiségi jogok védelme között.

Magyarokat ellenőriznek az oszták-magyar határon. Fotó: Stiller Ákos/Getty Images



Úgy fogalmaztak, azért is aggályos a lista, mivel az egyes áldozatokról korábban haláluk időpontjával már beszámoltak, így könnyen beazonosíthatóvá váltak, és mindenki értesülhet most súlyos alapbetegségeikről. "Csak olyan adatokat lenne szabad közzétenni, amelyek alkalmatlanok arra, hogy az egyedi információk visszakövetkeztethetők legyenek" - szögezik le, s az alábbi infografika segítségével kívánnak mintát adni, hogyan is lehetne úgy közölni az adatokat, hogy a közérdek és az egyéni jogok tiszteletben tartása is érvényesüljön.

A TASZ szerint így kellene közölni az adatokat

