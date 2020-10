Tagadta a vírus létezését, 33 évesen belehalt

Nem hitt a koronavírus létezésében, végül épp a koronavírus-fertőzésbe halt bele a 33 éves férfi - írta meg a Yahoo. A közösségimédia-sztár halálát exfelesége, Szofia Sztuzsuk jelentette be az Instagramon.

Köhögéssel indult

A férfi a halála előtt már arról mesélt a több mint 1 millió Instagram-követőjének, hogy csak akkor hitte el az új típusú koronavírus létezését, amikor már ő is megbetegedett. Először azt gondolta, hogy csak azért köhög, mert bekapcsolva hagyta a légkondit, amikor aludt. Amikor pedig kórházba került, megdöbbentették a körülmények, az egészségügy ugyanis annyira túlterhelt az országban, hogy néhány beteg ágyát már a folyosón helyezték el.

Otthon rosszabbodott az állapota

A fertőzött férfit rövid idő után haza is engedték gyógyulni, állapota azonban súlyosbodott. Az exfeleség szerint a COVID-19 Dmitrij szívét és keringési rendszerét is megtámadta. A beteg végül eszméletét vesztette, így visszavitték a kórházba, ám nem sokkal később bele is halt a szövődményekbe.

A férfi egyébként valószínűleg Törökországban kapta el a koronavírus-fertőzést. Három gyermeket hagyott maga után.

