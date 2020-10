Szlávik: senki sem tudja, mikor tetőzik a járvány

Szlávik János az ATV Start című műsorában vendégeskedett, ahol elmondta: szerinte senki nem tudja, pontosan mikorra várható a pandémia második hullámának tetőzése, a csúcs érkezhet novemberben, decemberben, de akár jövőre is. Mint hangsúlyozta, a koronavírus-fertőzés gyógyszeres kezelésével nem állunk túl jól, viszont az oltóanyag-kutatás "rettenetes sebességgel zajlik" - a jövő hónapban már három oltóanyag lesz ideiglenes engedéllyel forgalomban világszerte.

Egyelőre nem tudni, meddig kell elviselni a koronavírus teremtette helyzetet. Fotó: Getty Images

Az infektológus a remdesivirről is beszélt, amellyel kapcsolatban leszögezte: elhamarkodottnak tartja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon állítását, miszerint a hatóanyag nem hatékony a COVID-19 tüneteinek enyhítésében. "Az eddigi tapasztalatok alapján mi úgy gondoljuk, van helye a remdesivirnek a koronavírus-fertőzés kezelésében. Természetesen, ha a nemzetközi világ azt fogja mondani, hogy mi látjuk rosszul, akkor mi is kivezetjük, de egyelőre még használjuk" - így a szakember, aki a hozzátette, se a remdesivir, se a favipiravir nem csodaszer, senki ne gondolja, hogy ha valamelyiket megkapja, akkor "varázsütésre meggyógyul, nem kerül intenzív osztályra".

Fel kell készülni az influenzajárványra

Az influenzáról szólva Szlávik doktor figyelmeztetett: mivel nem tudjuk, hogy Európában lesz-e influenzajárvány vagy sem, a biztonság kedvéért fel kell rá készülnünk. "Elképzelhető, hogy mind a két járvány egymás mellett lesz, és ilyenkor az embereket csak úgy tudjuk megvédeni, ha influenzaoltásban részesítjük a rizikócsoportokat, és mindenkit, aki úgy gondolja, hogy meg akarja magát védeni" - magyarázza az infektológus. Nem gyakran, de előfordult, hogy egy páciensben mind a két vírus megbetegedést okozott. A tapasztalatok alapján ez sokkal súlyosabb lefolyású betegséghez vezetett, ilyen esetekben az érintettek körében ugyanis a halálozási arány csaknem megduplázódott - húzta alá Szlávik János.

Végezetül igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy egyelőre még nem kell kétségbe esni a mostani helyzettől. Vannak olyan országok, ahol az egészségügy nem bír a koronavírussal, Magyarország azonban nem fog ebbe a szituációba kerülni - vélekedett Szlávik doktor.

