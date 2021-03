Szlávik: "nem tudni, mikor tetőzik a 3. hullám"

Az elmúlt 24 órában 9444 új koronavírus-fertőzöttet és 163 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon - részletek.

Szlávik János infektológus elmondta, a koronavírus-járvány harmadik hullámában jóval nagyobb ütemben emelkedik a fertőzöttek száma, mint az első és a második hullám idején: sokkal többen kerülnek kórházba, intenzív osztályra, az utóbbi napokban stabilan magas az újonnan regisztrált betegek száma. A főorvos szerint ez előrevetíti, hogy a harmadik hullám súlyosabb lesz, mint az előzőek voltak. Jelezte, hogy Magyarországon is a koronavírus brit mutációja a domináns, amely sokkal fertőzőbb, a fiatalokat is megbetegíti, súlyosabb klinikai tüneteket okozhat és többen halhatnak bele a fertőzésbe. "Tehát mindenképpen egy súlyosabb járványról van szó és ezt látjuk a számokban is" - emelte ki. Hozzátette, egyre gyakoribb hogy olyan fiatalok kerülnek kórházba, akiknek nincsen alapbetegségük, ezért most még nagyobb a hangsúly a védekezésen, a járványügyi szabályok betartásán.

Szlávik János szerint még néhány hétre van szükség a 2-3 milliós átoltottság eléréséhez, ami már egy kicsit befolyásolhatja a járvány lefolyását, a járvány megállításához azonban a lakosság 60-70 százalékát kell beoltani. Fotó: MTI

Több mint 40-en kaptak monoklonális terápiát

Szlávik János jó hírnek nevezte, hogy az idősek körében folyamatosan emelkedik az átoltottság szintje. Ez azért jó, mert aki megkapta legalább az első vakcinát, kisebb eséllyel kerülhet kórházba vagy intenzívre - magyarázta az infektológus. "Én úgy gondolom, hogy a vírus ellen minden eszközzel harcolni kell, és amint egy új terápiás eszköz kerül Magyarországra, azt igyekszünk minél előbb beadni a megfelelő embereknek" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy így jártak el az úgynevezett monoklonális antitest terápiával is, amelyet már alkalmaztak az első betegeknél Magyarországon. Ezt a terápiát olyanok kaphatják, akik még afertőzéskorai stádiumában járnak, de arra lehet számítani, hogy a betegség súlyosbodni fog náluk a meglévő alapbetegségük miatt. Ezek a betegek egy egyórás intravénás antitestterápiát kaphatnak, amivel meg lehet akadályozni, hogy kórházba kerüljenek - mondta Szlávik János. Rámutatott, eddig több mint 40 páciens kapott ilyen terápiát, közülük csak ketten kerültek kórházba, tehát így csökkenteni lehet az egészségügyi intézmények leterheltségét is.

Koronavírus: "gyerekek is kerültek lélegeztetőgépre" Sokkal több gyerek érkezett az elmúlt időszakban "covidos" tünetekkel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, mint korábban. Ám míg az első és második hullámban jellemzően a serdülőket érintette a koronavírus-fertőzés, addig most 2-3 hetes újszülöttek is vannak a betegek között - mondta Dr. Szabó László, a kórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosa. További részletekért kattintson korábbi cikkünkre.

Favirpiravirből tízezer dobozzal írtak már ki

A favipiravir nevű vírusellenes gyógyszerről azt közölte, a legjobb eredményeket akkor lehet elérni vele, ha olyanoknak adják, akik a fertőzés korai stádiumában vannak. "Ilyenkor ez a készítmény - öt-tíz napon át alkalmazva - megrövidíti a betegség lefolyását, csökkenti a vírusürítést és néhány esetben megakadályozza, hogy az illető kórházba kerüljön" - fejtette ki a főorvos. Szlávik János jelezte, a favipiravirból az elmúlt napokban már több mint tízezer dobozt írtak fel a háziorvosok.

A járványt 60-70 százalékos átoltottság állíthatja meg

Elmondta azt is, már több mint 300 millió oltóanyagot adtak be a világon a koronavírus ellen, ami egy olyan nagy szám, hogy előfordulhat súlyos mellékhatás gyanúja. Ezeket természetesen ki kell vizsgálni, de a főorvos úgy látja, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák egyikénél sem merült fel olyan tény, ami miatt meg kellene szakítani az oltást. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi átoltottsági helyzet még nem elegendő ahhoz, hogy a járványt érdemben befolyásolja, ezért mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon a kormányzati oldalon a vakcináért. Szlávik János szerint még néhány hétre van szükség a 2-3 milliós átoltottság eléréséhez, ami már egy kicsit befolyásolhatja a járvány lefolyását, a járvány megállításához azonban a lakosság 60-70 százalékát kell beoltani.

A COVID-19 elleni védőoltás hatására az édesanyák szervezetében termelődő ellenanyagok a szoptatás során a kisbabájuk szervezetébe is átkerülnek, így ők is védettek lesznek a vírussal szemben. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket.