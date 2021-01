Szlávik: nem rosszabb az orosz vakcina, mint a többi

Egy nő megkapja a Szputnyik V első dózisát Moszkvában. Fotó: Getty Images

Az orosz és az oxfordi vakcinában is vakcinában ártalmatlan, úgynevezett adenovírusokat használnak arra, hogy a szervezet megtanulja felismerni az új típusú koronavírust . Majd- magyarázta Szlávik János.

Nem a származási ország a fontos

"Nem szabad fanyalogni azért egy oltóanyag kapcsán, mert az esetleg keletről származik, a tudományos tényeket kell figyelembe venni" - hangsúlyozta a főorvos. Kitért arra is, hogy az orosz koronavírus-vakcinát mínusz 20 fokon kell tárolni, ami kényelmesebb, mint a Pfizer vakcinájának mínusz 80 fokos tárolási követelménye.

Mi lesz a megmaradt oltóanyagokkal?

Orosz mintára fejlesztik az oxfordi vakcinát - kattintson! h i r d e t é s

A főorvos reagált azokra a mostanában terjedő pletykákra is, amelyek szerint a nap végén megmaradt oltóanyagokat kiöntik. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy olyan országban, ahol a COVID-19 elleni vakcinából egyelőre hiány van, ott egyetlen egy védőoltás kidobása is óriási nagy hiba lenne. Mint mondta, a kiolvasztott, felhigított oltóanyagok hűtőben akár egy hétig is biztonságosan tárolhatóak, tehát például másnap nyugodtan felhasználhatóak, nem kell kidobni.

Ausztriában meginoghat az oltási terv az AstraZeneca bejelentése miatt. Horvátországban már nincs elég oltóanyag. Ukrajnában még el sem kezdődött a vakcinálás. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!