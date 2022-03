Gyártói szerint az N95-ös sebészeti maszkokhoz mérhető védelmet, de annál jóval szabadabb légzést biztosíthat egy új, 3D-nyomtatással készült maszk. A termék különlegessége, hogy kialakításakor az állatok orrának belső szerkezetét vették alapul - írja a Medical Xpress. Az ötlet a légkondícionálókban használt szűrők fejlesztését is elősegíthet a későbbiekben.

A maszkviselés nem várt mellékhatása Az orrot és szájat fedő maszk viselése csökkenti a koronavírus-fertőzés kockázatát, ám egyre többen tapasztalják, hogy az arcbőrre rossz hatással van, mert gyulladt pattanásokat okoz. De mit lehet tenni, ha a járvány ellen is szeretnénk védekezni, és a bőrünk simaságát is megőriznénk? h i r d e t é s

Az állatok szaglószerve adta az ihletet

Az állatok orrüregében a légáramlatok kanyargós úton haladnak végig, az azokon utazó részecskék így nagyobb felülettel érintkeznek, ami az állatok számára is élesebb szaglást biztosít. Ugyanilyen szerkezetben alakították ki a maszk szűrőjét is, ami a légnyomás észrevehető csökkentése nélkül képes a levegőben lévő részecskéket felfogni. Így sokkal könnyebb be- és kilégzést biztosít, tervezői szerint mégis vetekszik a legjobb védelmet biztosító N95-ös maszkokkal védelem tekintetében.

Tervek szerint a maszk a szabad légzés mellett is kellő védelmet biztosít. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az új maszkokat és légszűrőket kilenc állatfaj orrszerkezetének vizsgálata után fejlesztették ki az amerikai Cornell Egyetem kutatói. A modellállatok között volt például az egér, melynek 50-szer, a kutya, melynek 200-szor, és a disznó, melynek pedig 700-szor érzékenyebb a szaglása, mint az embernek.

A kutatók mindenki számára elérhetővé tették a 3D nyomtatással elkészíthető szűrő tervrajzait, figyelmeztettek ugyanakkor, hogy még nem egy kész termékről van szó, melynek a hatékonyságát klinikai tesztekkel is alátámasztották volna. Remélik, hogy a terveket a későbbiekben továbbfejlesztik majd, és egy kényelmes és hatékony termék születhet belőle.