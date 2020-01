Sürgősségi ülést tart a WHO

Az új koronavírus már több mint 7 ezer embert fertőzött meg. A megbetegedések többségét Kínában észlelték, és mindössze az esetek 1 százalékát - mintegy 70 esetet - jelentették másik országokból. Kínán kívül azonban már három országban észlelték, hogy a vírus emberről emberre terjedt. A WHO újabb tanácskozásának célja, hogy eldöntsék, a jelenlegi járvány nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet jelent-e. Ez a második alkalom, hogy a WHO főigazgatója összehívja a vészhelyzeti bizottság ülését az nCoV-2019 koronavírus ügyében. A múlt héten még úgy ítélte meg, hogy korai nemzetközi szükséghelyzetet hirdetni a járvány miatt. A WHO egyébként eddig nagyon kevés járvány miatt hirdetett ki nemzetközi méretű közegészségügyi szükséghelyzetet. Ilyen volt a H1N1 vírus 2009-ben, a Zika járvány 2016-ban és a Nyugat-Afrikában 2014 és 2016 között, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban 2018-ban pusztító ebola-járvány.

Az új koronavírus tünetei széles skálán mozognak. Az ismert esetek többségében könnyebb tüneteket észleltek, de átlagosan minden ötödik betegnél súlyos betegség jelentkezett,tüdőgyulladásés légzési elégtelenség formájában. További részletek itt!

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus vasárnap Kínába utazott, hogy kormányilletékesekkel és egészségügyi szakemberekkel tárgyaljon. Mint mondta, őszinte megbeszélést folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és úgy tűnik, Kína rendkívüli intézkedéseket hoz egy rendkívüli kihívással szemben. A járvány gócpontja egyébként továbbra is Vuhan és a Hupej tartomány, de óránként változik a helyzet. A betegség halálozási aránya a becslések szerint 2 százalék, míg a SARS-é mintegy 10 százalékos volt.

Légzőmaszkot viselnek az utasok a brisbane-i nemzetközi repülőtéren.

Fotó: MTI/EPA/AAP/Darren England

Próbálják megfékezni a járványt

Már világszerte folynak a biztonsági intézkedések a vírus terjedésének megállítása érdekében. Például már több európai, valamint ázsiai légitársaság is bejelentette, hogy felfüggeszti kínai járatait. Az IKEA pedig szerdán közölte, hogy újabb rendelkezésig január 29-én 30 kínai üzletének felét bezárja. A svéd bútoráruházlánc egyébként már a múlt héten bezárta a Vuhanban működő áruházát is.

Közben egy cseh vállalat bejelentette, hogy egy izraeli céggel együttműködve megkezdik a koronavírus megsemmisítésére alkalmas szájmaszkok gyártását. A rézoxid nanorészecskékkel ellátott szájmaszk várhatóan 6-8 héten belül piacra kerül. Csehországban már felvásárolták a hagyományos szájmaszk-készleteket.

Az EU is komolyan veszi a vírust

A koronavírus terjedéséről már az Európai Parlament is tartott egy vitát szerdán Brüsszelben. Az EU nagyon komolyan veszi a SARS-hoz genetikailag hasonló új vírust. A vírus nagyon veszélyes, a halálozási ráta három százalék körüli, lappangási ideje pedig hosszabb, mint a SARS-é - közölte Nikolina Brnac, az Európai Tanácsot képviselő horvát politikus. Mint mondta, az Európai Unió figyelemmel követi az eseményeket, és kollektív választ fog találni a veszély kezelésre. Ehhez azonban döntő fontosságú a különböző ágazatok közötti információcsere. Az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági főigazgatóság már tárgyal az európai betegségmegelőzési és járványvédelmi központtal. "Urai vagyunk a helyzetnek" - hangsúlyozta a horvát politikus.

A helyzet nagyon gyorsan változik, és ennek súlyos közegészségügyi következményei lesznek. "Az EU polgári védelmi mechanizmusa aktiválódott. Készek vagyunk támogatni a tagállamokat. Az EU betegségmegelőzési központjával szoros kapcsolatban vagyunk, a tagállami erőfeszítéseket központilag is támogatjuk" - mondta el Stella Kyriakides, az unió egészségügyért felelős biztosa.

Fontosak a naprakész információk

"Légikikötőink Európa kapuját jelentik, ezért kiemelten fontos, hogy egy esetleges hatósági intézkedés elrendelése esetén rendelkezzenek a fertőtlenítéshez szükséges eszközökkel és felszereléssel" - mondta Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője. Úgy véli, kiemelt fontosságú, hogy a tagállamok naprakész és pontos információkkal rendelkezzenek, és folyamatosan figyeljék az Egészségügyi Világszervezet és az uniós szakügynökségek ajánlásait, saját döntéseket pedig azoknak megfelelően hozzák meg. Emellett arra kérte az Európai Bizottságot, hogy nyújtson megfelelő pénzügyi és technikai támogatást az EU tagállamainak.

Nagyon fontos, hogy az EU nyugodt, egységes és felkészült legyen a veszéllyel szemben - véli Cseh Katalin, a Momentum politikusa. Mint mondta, nem örül annak, hogy az aggodalmakat manipulálják. Úgy véli, a Kínából idelátogatók és az európaiak ellenőrzése sehová nem vezet. "A válság így alakul ki, a pánik nem ismer határokat" - fogalmazott a politikus. Rámutatott arra is, hogy a tagállamok egészségügyi rendszereinek felkészültsége nagyon különböző, ezért segíteni kell a kevésbe fejlett régiókat. "A szolidaritás mindnyájunk érdeke" - tette hozzá.

A válságnak várhatóan súlyos hatása lesz a világgazdaságra, tekintettel a légiközlekedésben a járatleállítások miatt bekövetkezett fennakadásokra, a kínai ipari termelésre, a kereskedelemre és az idegenforgalomra.