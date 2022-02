Sorra lazítanak Európa országai, Magyarország még kivár

A koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú utazási korlátozások miatt sokan két évig nem is találkozhattak Ausztráliában élő családtagjaikal. A mostani enyhítések miatt azonban most újra megölelhették egymást a rég nem látott rokonok - hangzott el az RTL Klub Fókusz című műsorában.

Magyarországon egyelőre nincs tervben a lazítás.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A norvégok már szabadon élnek

Európa országai sorra oldják fel a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett korlátozásokat. Norvégiában például már semmilyen intézkedés nincs érvényben. "Érdekes volt az utunk ide, Norvégiába, ugyanis amíg Németországban a rendőrök mindenkihez odamentek, aki nem viselte megfelelően a maszkot a repülőtéren, és azzal fenyegették meg őket, hogy ha még egyszer visszajönnek és így találják őket, akkor 200 eurós bírságot kapnak, addig Norvégiában semmilyen szabályozás nincsen. Nem kell viselni a maszkot, nem kell betartani a másfél méteres távolságot, és úgy tűnik, mintha egyáltalán nem is lenne koronavírus ebben az országban" - mesélte az RTL tudósítója, Hubai Antal.

h i r d e t é s

Lazítani vagy nem lazítani? Ez itt a kérdés

Kedvező fordulat a hazai koronavírus-helyzetben.

Mivel a hazai átoltottság viszonylag magas, Pusztai Erzsébet immunológus szerint Magyarországon is lassan el lehetne kezdeni azokat a lépéseket, amivel megkönnyítik az emberek számára a két éve tartó járványhelyzet elviselését. Szlávik János infektológus azonban azt mondta, hogy a járvány jelenlegi szakaszában további lazításokra egyelőre nincsen lehetőség. "Meg kell várni, hogy a járványgörbe sokkal lejjebb kerüljön, csökkenjenek a napi esetszámok, csökkenjen a kórházban ápolt betegek száma, és a halálozásnak is lejjebb kellene mennie" - fejtette ki.

Szlávik arra is kitért, hogy úgy tűnik, hosszabb távon csökken az új koronavírus-fertőzöttek száma, tehát elképzelhető, hogy a járványgörbének már valóban a leszálló ágában vagyunk. Azonban nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy lesznek még emelkedő periódusok. Ugyanis a korábbi járványhullámok során is volt már példa arra, hogy néhány napos csökkenés után ismét emelkedés következett be. Az óvintézkedések hirtelen eltörlése tehát valószínűleg még korai lenne.

Mintegy 75 százalékkal kisebb arányban szorulnak kórházi kezelésre azok a koronavírus-fertőzöttek, akik a vírus omikron variánsát kapták el, mint azok, akiket a delta betegített meg - állítja saját adataira alapozva a dél-korai járványügyi hivatal.