Rusvai: "most vizsgáznak az oltóanyagok"

Van, ahol már minden 12 évesnél idősebb kérheti a harmadik oltást.

A fertőzöttséget ne fetisizáljuk; a fertőzöttség most, hogy már meglehetősen magas az oltottak száma, önmagában kevés információt ad, hiszen az oltottak is fertőződnek, de nem lesznek betegek - mondta el Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában. A szakember leszögezte: amíg a kórházban vagy a lélegeztetőgépen lévők száma alacsony, addig a fertőzöttek száma lehet akár magas is.

Rusvai Miklós szerint nem szabad fetisizálni a fertőzöttséget. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Események, amelyek után emelkedhetnek a számok

Mint azt Rusvai Miklós hangsúlyozta, lezajlott az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, és már látjuk, hogy emelkedés van a számokban. Ezt az iskolakezdés után sem lehet elkerülni a virológus szerint, de az eucharisztikus kongresszus, a telt házas mérkőzések vagy a vadászati világkiállítás után is negatív irányba változhatnak a járványadatok. "Ezek mind olyan tömegeket megmozgató események, amikor különböző vírusokat hordozó embereket összezárunk egy légtérbe, vagy kis területen vannak, bár szabad téren. Ilyenkor a vírusok biztosan megindulnak köztük" - magyarázta a szakember.

Kérdésre válaszolva a virológus elmondta, főleg a rizikócsoportba tartozóknak fontos az egyéni védőeszköz használata, így például a maszk viselése. Segíthet emellett a személyi higiéniára való odafigyelés, vagyis a gyakori kézmosás is. Rusvai Miklós kiemelte: mindenki nyugodtan utazzon tömegközlekedéssel, hiszen tavasszal sem az volt az elsődleges fertőzési góc, hanem az olyan zárt terek, ahol kollégák, ismerősök, családtagok maszk nélkül voltak együtt.

Nem az a lényeg, ki melyik oltást kapta

A szakember abban bízik, hogy a negyedik hullám már alacsonyabb lesz. Úgy fogalmazott: most vizsgáznak az oltóanyagok. A legjobb érv az lenne az oltás felvétele mellett, ha kiderülne, hogy ez valóban megvéd a haláltól és a súlyos betegségtől - tette hozzá a virológus, aki úgy véli, az már másodlagos kérdés, hogy azok közül, akik meghaltak vagy esetleg lélegeztetőgépre kerültek, ki melyik oltást kapta meg.

Erősebb védettséget élvezhet az új típusú koronavírus delta variánsával szemben, aki átesett korábban a fertőzésen, mint akit védőoltással immunizáltak - derült ki egy nagy létszámú izraeli kutatásból.