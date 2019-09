Rejtélyes kór terjed Lengyelországban

Több lengyel kórházban is találkoztak már New Delhi néven ismert baktériummal, amely ellenáll az antibiotikumoknak. Némelyik egészségügyi intézménynek korlátoznia kellett a tevékenységét is a kórokozó miatt - írja a Napi.hu.

A leggyakrabban használt antibiotikumok Az antibiotikum-felhasználás 65 százalékkal nőtt világszerte 2000 és 2015 között annak ellenére, hogy az antibiotikum-rezisztencia, vagyis a gyógyszerekkel szemben ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok terjedése globális egészségügyi válsággal fenyeget.

A lap a lengyel onet.pl portál értesüléseire hivatkozva közölte: a Kielcei neurosebészeti klinikán kellett szigorú karantént bevezetni, miután a baktériumot itt is felfedezték. Így csak az életmentő műtéteket végzik el, új beteget nem vesznek fel. A kórokozó egy szuperbaktérium, vagyis ellenáll az antibiotikumos kezelések többségének, ami miatt már a legegyszerűbb műtéteket sem biztonságos elvégezni.

A lengyel kórházban eddig három személynél fedezték fel a baktériumot, kettő közülük hordozó volt, vagyis a kórokozó nem váltott ki tüneteket. A New Delhit viszont sok más intézményben azonosították már, eddig 3000 ilyen komoly fertőzésről adott hírt a sajtó Lengyelországban.

Tízezrek életét követelik a szuperbaktériumok

Tízezrek életét követelik a szuperbaktériumok

Évente 25 ezer ember hal meg úgynevezett szuperbaktériumok okozta megbetegedésben Európában. Az ilyen, antibiotikumoknak különösen ellenálló kórokozók száma pedig egyre nő. Ez nem is csoda, hiszen az európaiaknak 44 százaléka például nem tudja, hogy az antibiotikum hatástalan a megfázás ellen, s így vígan beszedik, ezzel azonban a kórokozóknak adnak lehetőséget, hogy kifejlesszék a védelmüket a hatóanyagok ellen. A rezisztencia a legnagyobb fenyegetést a kórházakban jelenti, ahol az egyéb betegségek miatt legyengült immunrendszerű emberek afertőzésjelentős veszélyének vannak kitéve.