Politikai válságot okozott Ausztriában az oltatlanok korlátozása

Noha halálesetek száma messze elmarad a magyarországi adatoktól (41-en vesztették életüket ott, míg nálunk 131-en), nyugati szomszédunknál már hétfőtől korlátozták az oltatlanok mozgását. Az intézkedés megosztotta az osztrák társadalmat, de még a kormányban is feszültséget okozott. Ennek ellenére nem kizárt, hogy további szigorítások lesznek. A kormány immár a kötelező oltás bevezetésének jogi lehetőségeit vizsgálja - írta a 24.hu.

Rendőrtiszt ellenőrzi a védőoltás meglétét Innsbruckban november 15-én. Fotó: Getty Images

Milliókat érint

Ausztriában hétfőn lépett életbe az oltatlanok korlátozása. Körülbelül kétmillió ember így csak nyomós indokkal (munkába járás, bevásárlás, tanulás) hagyhatja el otthonát. A zárlat egyelőre tíz napig érvényes. Ám valójában számtalan kivétel (kutyasétáltatás, "testi és lelki pihenés", azaz egészségügyi séta) is van, amelynek a lényegét a német ZDF foglalta össze: tulajdonképpen nem az utcára való kimenetelt tiltja meg az új szabály, hanem azt, hogy szabadidős tevékenységet (például: szórakozás, sport edzőteremben, vendéglátás) végezzenek az otthonukon kívül.

Az ÖVP-ból (Osztrák Néppárt) és a Zöldekből álló kormány döntése magában az osztrák kormányban is feszültségeket keltett, sokan válságról beszélnek. A Zöldek által jelölt egészségügyi miniszter mindenki számára korlátozásokat vezetne be, így például éjszakai kijárási tilalmat javasol. Az ÖVP más miniszterei is, így például a Kurz-rajongó agrárminiszternő, Elisabeth Köstinger erősen bírálta a tervet, mire az egészségügyi miniszter visszakozott. Ugyanakkor a legutóbbi kormányülésen felvetődött, hogy vizsgálják meg a kötelező oltás bevezetésének jogi és egészségügyi vonatkozásait.

A keddi adatok szerint a megelőző 24 órában 10 363 új COVID-19-fertőzést regisztráltak. Ausztriában eddig 11 807 elhunytat tartanak nyilván a koronavírus vagy annak szövődményei következtében, keddre 61-gyel nőtt ez a szám. Ez a legrosszabb adat az elmúlt kilenc hónapban.