A különféle vakcinák megjelenése és az oltás ugyan rendkívül fontos, de ebben a szakaszban legalább olyan nagy szerepet kell fordítani a folyamatos tesztelésekre, csakhogy ez a feladat már hónapok óta meghaladja az állami szektor képességeit, így hiába tapasztalják sokan a tüneteket, hiába szeretnék környezetük biztonsága érdekében kivizsgáltatni magukat, gyakran nincs rá lehetőségük.

Ezen a ponton kap óriási szerepet a magánegészségügy, melynek bizonyos szereplői kiemelkedően gyorsan és hatékonyan tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Ennek köszönhetően ma már a főváros környékén rendkívül egyszerű biztonságos keretek között és hamar elvégeztetni egy PCR tesztet. Hogy mégis milyen új lehetőségek és szolgáltatások jelentek meg az ágazatban a cél elérésének érdekében, arról Farkas Leventét, az Oktogon Medical Center tulajdonosát kérdeztük.

Már két autós tesztállomás is kialakításra került

Sokan megdöbbentek, amikor ismert hollywoodi sztárok a közösségi oldalaikon megmutatták, hogy gyakorlatilag az autójukban ülve, a legkisebb kockázat, illetve más emberekkel való érintkezés nélkül végeztek el rajtuk koronavírus teszteket, illetve kapták meg védőoltásaikat. Utóbbi még nem, de az autós tesztelés lehetősége már Magyarországon is elérhetővé vált, Farkas Levente pedig rögtön kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy két ilyen tesztállomást létesítettek Budapest vonzáskörzetében, így aki szeretné, előregisztráció nélkül tudja kivizsgáltatni magát akár perceken belül.

Mint a magánklinika-tulajdonos elmondta, az első autós tesztállomásuk múlt októberben nyitotta meg a kapuit Dunakeszin a Fő út 2-es szám alatt, közvetlenül a Shell töltőállomás mellett, de azóta már Érden a Budai út 30-58. szám alatt, a StopShop szomszédságában is várják azokat, akik autójukban ülve szeretnének átesni a tesztelés folyamatán.

Ennek a megoldásnak az előnye nemcsak a rendkívüli kényelem és gyorsaság, hanem a kimagasló biztonság is, hiszen az ott dolgozó munkatársak teljes védőfelszerelésben, a maximális óvintézkedések betartásával végzik a munkájukat, így nekünk csak be kell hajtanunk autóval a helyszínre, ahol az ablakon keresztül elkészül a gyorsteszt, majd pár percen belül kiderül, hogy aktív fertőzöttek vagyunk-e vagy sem.

Levente szerint a két tesztállomás rendkívül jól teljesít, gyakorlatilag reggeltől estig egymás után érkeznek az autók és készülnek a tesztek. A visszajelzések alapján pedig az emberek örülnek annak, hogy ilyen hamar kaphatnak eredményt.

Az autós tesztelés folyamata

Aki az új helyzetre való tekintettel bizonytalan lenne az autós tesztállomás használatában, az Levente szerint ne aggódjon, hiszen a felkészült munkatársak a helyszínen mindenben segítik az érkezőket, hogy gyakorlatilag közvetlen kontakt nélkül, gördülékenyen tudják elvégezni a feladatukat.

Lehetőség van antigén gyorsteszt és PCR teszt elvégzésére is a helyszínen. A folyamat első lépése a regisztráció mellett a tájékoztatás, a beleegyező nyilatkozat aláírása, majd PCR teszt esetén a mintát mindig továbbítják a Neumann Labs-hoz, ahol 24 órán belül magyar és angol nyelven is kikérhető, pontos teszteredmény születik, ami utazáshoz vagy munkavállaláshoz egyaránt ideális igazolás.

Ha valaki gyors eredményt szeretne, esetleg rosszul érzi magát, a PCR tesztet megelőzheti egy antigén gyorsteszt, ami nagyjából 3-5 perc alatt elkészíthető és megvárható a helyszínen. Ebből gyakorlatilag rögtön kiderül, hogy a páciens állapota megköveteli-e a laboratóriumi vizsgálatot vagy sem. Amennyiben a gyorsteszt pozitív, PCR teszttel lehet igazolni, hogy valóban koronavírus-fertőzésről van-e szó.

Már házhoz is kérhető tesztelőkocsi

Noha az autós tesztállomás is nagy mérföldkő a koronavírus elleni küzdelemben, Farkas Levente azonban kiemelte, hogy kevesen vállalják a magánklinikák közül, hogy szükség esetén házhoz is kivonulnak, és elvégzik a tesztelést. Az Oktogon Medical Centernél jelenleg két erre felkészített mikrobusz látja el a feladatot, és nemcsak cégeknek, hanem magánszemélyeknek is lehetőségük van igénylésükre.

Ez különösen kényelmes alternatíva, nem mellesleg dinamikus és biztonságos is, hiszen a helyszínre teljes védőfelszerelésben érkezik meg a kiküldött csapat, akik a gyorsteszt elvégzése mellett szükség szerint mintát vesznek a laboratóriumi PCR teszthez is. Mint megtudtuk, egyre több nagy cég és sportesemény igényli ezt a szolgáltatást, hiszen különösen utóbbiak esetén rendkívül lényeges a folyamatos szűrés.

Mint Levente elmondta, egy közelgő nagy sportvilágbajnokságon is az ő csapatuk látja majd el a tesztelési teendőket. Ehhez egy úgynevezett buborékrendszerben több napra kitelepülnek a helyszínre, ahol folyamatosan ellenőrzik a sportolókat és a dolgozókat, hogy még csak véletlenül se jelenhessen meg a rendezvényen a vírus, amely tömeges megbetegedéseket eredményezhet.

Hozzátette, hogy Budapest összes nagy szállodájába is őket hívják, ha tesztelésre van szükség, így az üzleti úton lévő külföldi vagy magyar állampolgárok számára egyaránt biztosítják a tovább-, illetve hazautazáshoz szükséges PCR teszteket, amivel rögtön kiszűrhetők a betegek, és még azelőtt meg lehet akadályozni a vírus terjedését, hogy abból tömeges megbetegedések lennének.

A jövőben a vidéki városokban is megjelennek

Mivel óriási igény mutatkozik az autós- és a mozgó tesztállomásokra egyaránt, Farkas Levente zárásként elmondta még, hogy dinamikus fejlődés mellett szeretnék kielégíteni a kapcsolódó szükségleteket. A háttérkapacitásuk mind orvosilag, mind a labor szempontjából biztosított, ezért a jövőben újabb tesztelőkocsikat vetnek be, sőt a vidéki nagyvárosokban is szeretnének autós tesztközpontokat nyitni, mert látják, hogy hatalmas szükség és igény van rá az emberek részéről.