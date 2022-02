Ősszel jöhet a negyedik oltás az USA-ban

Bizonytalan, merre halad a járvány, ezért egyelőre nehéz megmondani, szükség van-e negyedik oltásra. Miközben a világban számos ország - köztük Magyarország is - bevezette a lehetőséget, az USA egyelőre vizsgálja, hogy egyáltalán kellhet-e a negyedik megerősítő vakcina.

Magyar szakértők szerint a negyedik oltás nem indokolt, csak bizonyos veszélyeztetett csoportoknak. Fotó: Getty Images

Őszre jöhet talán

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) biológiai értékeléssel és kutatással foglalkozó központjának igazgatója szerint elképzelhető, hogy ősszel ajánlani fogják a negyedik oltást, ami azért is praktikusnak tűnik, mert akkor érkezik az influenzajárvány, és vele együtt az influenza elleni oltás, írja a CNN. Dr. Peter Marks, az FDA Biológiai Értékelési és Kutatási Központjának igazgatója megjegyezte, hogy még mindig sok a bizonytalanság a világjárvány további alakulását illetően, ő is azt mondta, hogy lehetséges, hogy az ősz beköszöntével egy negyedik adagot is javasolnak. Az őszi ütemezés egybeesik az influenza elleni védőoltások beadásával, ami kényelmes lehet az emberek számára, és tudományosan is észszerű, mivel a légúti vírusok - mint a koronavírus és az influenza - általában az ezt követő téli hónapokban érik el a csúcspontjukat.

Magyarországon bárki kérheti a negyedik oltást, múlt hétfőig 160 ezren jelentkeztek érte. Magyar szakértők szerint nem indokolt a mostani járványhelyzetben, legfeljebb különleges csoportok számára. Azoknak, akik betegségük vagy kezelésük következtében immunhiányos betegek (pl. transzplantáltak, aktív kezelés alatt álló daganatos betegségben szenvedők, immunhiányos betegek, HIV fertőzöttek). Azok a 60 év feletti emberek, akik először két Sinopharmot, majd egy nyugati oltást kaptak. Illetve a kiemelt kockázatú egészségügyi dolgozók (pl. COVID osztályon dolgozók), amennyiben a 3. oltást több mint 4 hónapja kapták meg, és idősebb korosztályhoz tartoznak.

Bár a járványügyi adatok szerint bízhatunk abban, hogy a koronavírus-járvány ötödik hulláma lassan lecseng Magyarországban, a pandémiának ugyanakkor még nincs vége.