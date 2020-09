Orbán: "nem lesz jó hangulatú őszünk"

Van egy haditervszerű intézkedési terv arra vonatkozóan, hogy ha nő a koronavírusos megbetegedések száma, és nő az igény a kórházi ellátásra, akkor hogyan alkalmazkodik ehhez az egészségügy - ismertette a miniszterelnök. Kiemelte, jelenleg 10 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre fertőzöttek ellátására, de ez a szám 20 ezerrel bővíthető.

A napi esetek száma várhatóan meg fogja haladni az ezret.

Most más lesz a védekezés

Mivel az egészségügyet már felkészítették a koronavírus-járvány második hullámára, most a védekezés is más lesz, mint tavasszal volt. Akkor ugyanis időt kellett nyerni az "ellenség" kiismerésére és az egészségügy felkészítésére - fejtette ki a kormányfő. Hozzátette, most nem azt kérik az emberektől, hogy maradjanak otthon, hanem azt, hogy tartsák be a kézmosási, maszkhasználati, távolságtartási szabályokat, és így mindenki élheti a maga életét. Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezik a járvánnyal szemben - szögezte le.

Sok múlik a fiatalokon

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiataloknak is többet kell törődniük az új típusú koronavírus kérdésével, nehogy ők legyenek azok, akik megfertőzik a saját szüleiket, nagyszüleiket. Az idősek érdekében kell a leginkább betartani a szabályokat - jelentette ki.

Az iskolai testhőmérséklet-méréssel kapcsolatban Orbán Viktor megemlítette, hogy az eszközöket már megrendelték, így október 1-jétől mindenhol lesz elegendő lázmérő. Hozzátette, az alsó tagozatosok szülei bekísérhetik a gyermeküket a hőmérőzés helyszínére, és ha kiderül, hogy baj van, azonnal haza is tudják vinni őket.

