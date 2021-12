Orbán: minden településen lesz oltási akciónap

Kiderült, a Pfizer vagy a Moderna a hatékonyabb.

Az elmúlt szűk két hétben, csütörtök estig egymillió oltást adtak be az oltási kampány során. Ebből 800 ezer volt a megerősítő, harmadik oltás, míg 115 ezer első oltás történt, vagyis ennyien döntöttek úgy, hogy eddig "valamilyen rejtélyes okból nem oltatták be magukat, most mégis felveszik" - mondta el Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a "harmadik oltással vágtatunk, jól állunk": 2,6 millió embert vette fel a megerősítő oltást, ami a lakosság 27 százaléka, miközben az uniós átlag 10 százalék körül van. Hozzátette, a legnagyobb ajándék, amit idén egymásnak és a szeretteinknek adhatunk, az az, ha beoltatjuk magunkat.

h i r d e t é s

Orbán Viktor miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Mindenkit megkeresnek

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mivel az első és második oltás hatékonysága hat hónap után csökken, a kormány azt tervezi, hogy mindenkit, akinek lejár a védettségi ideje, meg fognak keresni személyesen - e-mailben, sms-ben, levélben is -, és megkérik őket, vegyék fel a harmadik oltást. Az emlékeztető oltással egyébként a védettségi szint ismét 90 százalék fölé emelhető, emlékeztetett a kormányfő.

A pedagógusok oltásával kapcsolatban a miniszterelnök leszögezte: a szülők részéről jogos elvárás a pedagógusok felé, hogy tegyenek meg ők is mindent a gyerekek egészsége érdekében, vagyis vegyék fel az oltást. Úgy fogalmazott, a pedagógushiány "nem kellemes dolog", de ha a gyerekek komolyan megbetegednek, az még sokkal nagyobb baj.

Az omikron variánsról Orbán Viktor azt mondta: a tudományos közösségnek nincs még általánosan elfogadott álláspontja arról, hogy ez mennyivel veszélyesebb és mennyivel terjed gyorsabban. Ugyanakkor úgy látja, hogy az első-két nap ijedtsége nagyobb volt, mint amit az új variáns ereje indokolt. "De hát, aki egyszer megégette a száját forró tejjel, az a hideg vizet is fújva issza. (..) Mi is így vagyunk, jobb az óvatosság" - jegyezte meg.

A COVID-19-betegek gyógyulási esélyeinek javítása érdekében vérplazmaadásra kéri az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) azokat, akik a negyedik járványhullámban átestek koronavírus-fertőzésen.