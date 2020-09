Orbán: lesz koronavírus-vakcina a magyaroknak

Brüsszel szerint legkésőbb 2021 első félévében, az amerikaiak szerint azonban már ez év végéig kifejleszthetik az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot. Közben Magyarország folyamatosan tárgyal az amerikaiakkal, a japánokkal, a kínaiakkal és az oroszokkal. Az esélyek nem rosszak - értékelt a kormányfő, aki szerint a világ négy-öt nagy erőközpontja fel tudja kínálni az emberiségnek a vírust megállítani képes vakcinát a következő év során. Ki fogunk ebből a nyomorúságból szabadulni, és addig pedig ki fogjuk bírni - tette hozzá.

Időben elérhető lesz a vakcina mindenkinek, aki beadatná.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nehéz helyzetben vagyunk

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzet nehéz. Az egészségügyre és az oktatásra például különösen nagy nyomás nehezedik most, és a következő hónapokban sem lesz könnyebb. Úgy véli, ha az egészségügyi dolgozók kitartanak, és lelkileg is el tudják viselni az egyre növekvő terhet, akkor meg tudjuk csinálni. "Sikerülni fog, ahogy tavasszal is sikerült" - fogalmazott.

Megerősítette, hogy van mindenhol orvos és nővér, illetve van elegendő eszköz, ágy, védőfelszerelés és lélegeztetőgép is. A védekezési rendszer lépcsőzetes, ami azt jelenti, hogy kijelölték az első nyolc kórházat a koronavírus-fertőzöttek ellátására, és ezek ha megtelnek, akkor jön a második lépcső, majd a továbbiak. Az orvosokat és a nővéreket pedig oda kell vezényelni, ahol szükség van rájuk - ismertette Orbán Viktor.

Ilyen a jó védekezési recept

Megemlítette továbbá, hogy olyan "védekezési receptet" kell kínálni az embereknek, amit elfogadnak, ezért egyetértési pontokat, nemzeti egységet kell létrehozni. Ezt a célt szolgálják a nemzeti konzultációk - fejtette ki. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az idősek továbbra is veszélyben vannak, a koronavírus-járvány ugyanis épp felszálló ágban van.

