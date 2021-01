Orbán: készen állunk a tömeges oltásra

Jelenleg 35 ezer ember beoltására alkalmas vakcina áll rendelkezésre, amelyet a kormány oltási terve alapján az orvosok és más, az egészségügyben dolgozók kapnak meg elsőként - mondta el a miniszterelnök vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kiemelte, amennyiben hirtelen több millió vakcina állna rendelkezésre, akkor azok beadása a több mint tízezer választási helyszínen történhetne meg, az állampolgároknak tehát oda kellene menniük, ahol szavazni szoktak.

Választhatnak a magyarok a vakcinák közül

Mostani tudásuk szerint nem várható rövid időn belül több millió vakcina, mivel jelenleg a gyártók sem tudnak megbízható szállítási mennyiségeket és időpontokat mondani - emelte ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a "nyugatról érkező vakcinákat az Európai Unió intézi", a tagállamok ugyanis abban állapodtak meg, hogy egyben rendelnek és Brüsszel igazságosan szétosztja a vakcinaadagokat. "Nem vagyok elégedett a tempóval, mert vannak olyan gyártók, amelyeknek a termékei hamarabb voltak elérhetőek Kanadában, Nagy-Britanniában, Izraelben, mint például az Európai Unióban" - mondta a kormányfő, majd hozzátette, nem róható fel Brüsszelnek, hogy ők is ki vannak szolgáltatva a gyógyszeripari cégeknek.

Leszkoven János, a COVID-intenzív részleg egyik vezető főorvosa is megkapta már az oltást. Fotó: MTI/Balázs Attila

Orbán Viktor megjegyezte, a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az uniós kvótán felül is rendeljenek oltóanyagot, Magyarország is próbálkozik ezzel, hasonlóan Németországhoz. Ez nem számít az európai megállapodás megszegésének, mivel abban nem szerepel, hogy az elsőbbséget élvező lekötött kvótán felül ne lehetne kétoldalú megállapodással is rendleni vakcinákat - tette hozzá.

A miniszterelnök aláhúzta, a kabinet elsősorban a keleti fejlesztésű vakcinákkal foglalkozik, amelyek közül az oroszból várhatóan nem áll majd rendelkezésre elég mennyiség, a kínai oltás ugyanakkor ígéretesebb, bár jelenleg még az sem elérhető. Ideális esetben a magyarok választhatnak majd, hogy a nyugati vagy kínai vakcinával kívánják beoltani magukat.

Orbán Viktor azt mondta, nem akar spekulálni arról, milyen ütemben érkezik majd oltóanyag: ha "sok vakcina van itt, akkor sokat és gyorsan oltunk", ha lassabban érkezik, akkor lassabban és keveset.

Hangsúlyozta, nem igazak azok az ellenzéki állítások, hogy a kormánynak ne lenne oltási terve, hiszen az országos tisztifőorvos mellett ő maga is számtalanszor elmondta, milyen sorrendben oltják majd be az embereket: az egészségügyi dolgozók után a szociális területen dolgozók következnek, majd a veszélyeztetett, idősebb korúak, majd a rendvédelmi szervek. A kormányfő szólt arról is, a járvány megtanította, hogy minden országnak kell rendelkeznie saját oltóanyag előállítására képes ipari kapacitással, még akkor is, ha azok "békeidőben" veszteségesek, a kormány pedig mindent megtett ennek érdekében.

A harmadik hullámot kell elkerülni

A kormányfő szólt arról is, a koronavírus-járvány második hullámát "megfékeztük" és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám. A második hullámról úgy fogalmazott, "sikerült leszorítanunk, ha még nem is semlegesíteni, de most már földharc van, (...) levittük a birkózószőnyegre". Orbán Viktor nehéz kérdésnek nevezte, hogy a vakcina érkezése előtt lehet-e lazítani a korlátozásokon, mivel ha nem érkezik meg időben az oltóanyag, akkor egy újabb fertőzési hullám indulhat. "Nyitni is szeretne mindenki, nagy bennünk a vágy, hogy megszabaduljunk ettől a nyomorúságtól, ugyanakkor, ha nem jól ütemezünk, akkor még egy harmadik hullám is bekövetkezhet" - mondta.