Orbán: jövő hét végén jöhetnek az újabb enyhítések

Budapest életének újraindítása ügyében a szakemberek álláspontja az, hogy meg kell várni a koronavírus-fertőzés miatti halálozási számok csökkenését. Amíg ez nem történik meg, addig óvatosnak kell lenni a fővárosi nyitással - hangsúlyozta a kormányfő.

Mi lesz az iskolákkal?

Koronavírus: a fővárosiak is utazhatnak vidékre - kattintson a részletekért!

Egyelőre még mindig kérdéses, hogy a koronavírus-járvány miatt bezárt iskolák kinyitnak-e a nyári szünet előtt. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt mondta, nagyon bizonytalan az ügyben, ám egyelőre nem tapasztal tömeges igényt az újranyitás iránt. Ha lesz ilyen, akkor el fognak gondolkodni rajta - tette hozzá. Méltatta ugyanakkor a digitális oktatásra való átállást. Kiderült ugyanis, hogy működik, és kiváló tanáraink vannak, akik úgy oldották meg ezt a feladatot, mint sehol Európában. Hibátlanul vizsgáztak - fogalmazott. Megemlítette továbbá, hogy az érettségik rendben zajlanak, és bár voltak, akik úgy gondolták, nem lehet megcsinálni, de a valóság nem ezt mutatta. "Jól vizsgázott az oktatási rendszerünk" - összegzett Orbán Viktor.

Védőmaszkban érettségiző diákok a Nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolában.

MTI/Varga György

Senki sem marad ellátás nélkül

A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatban úgy nyilatkozott, folyamatosan figyelt arra, hogy egyetlen ember se maradjon ellátatlanul azért, mert nincs elegendő eszköz. Fontosnak nevezte azt is, hogy Magyarország képes legyen maga gyártani fontos eszközöket, például a maszkokat és a lélegeztetőkészülékeket, illetve ha lesz vakcina, azt is.

Borzalmas volt az április

Az ipari termelés márciusi visszaeséséről szóló statisztikai adatot Orbán Viktor úgy kommentálta, lesz az még rosszabb is. Véleménye szerint az áprilisi adatok "brutálisak" lesznek, mert az a hónap már egészében borzalmas volt a gazdaság szempontjából a koronavírus okozta helyzet miatt. Arra számít, hogy a májusi adat is rossz lesz, de az áprilisinál már várhatóan jobb, a júniusi adatok pedig már valószínűleg sokkal jobban alakulnak. Ismét megerősítette, hogy a helyzetre csak a munkahelyek megvédése és újak létrehozása jelenthet megoldást. Megemlítette, hogy a szerdai kormányülésen állami munkahelyteremtő programokról tárgyaltak. Ennek részeként a közfoglalkoztatottak számának megduplázására utasította a belügy- és a pénzügyminisztert. "Készen állunk arra, hogy 200 ezer közfoglalkoztatottnak is munkát adjunk (...), és ha elfogy ez a keret, tovább fogjuk emelni" - jelentette ki, megjegyezve, hogy ma 100 ezren sincsenek közfoglalkoztatásban.

Az államhoz egyébként eddig mintegy 160 ezer ember fordult segítségért, mert a koronavírus-járvány miatt elveszítette munkahelyét. A miniszterelnök úgy vélekedett, az ország vissza fog találni a sikeres magyar gazdaság ösvényére, ráadásul gyorsabban, mint azt ma sokan gondolják.

