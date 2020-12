Orbán: első körben 35 ezer embert tudnak beoltani

Koronavírus: ezt tudni egyelőre a hazai oltási tervről - kattintson!

A miniszterelnök arra kéri az egészségügyben dolgozókat, hogy minél nagyobb számban oltassák be magukat az új típusú koronavírus ellen, de rámutatott, hogy "ez egyáltalán nem általános vágy ebben a pillanatban". Hangsúlyoza ugyanakkor, hogy nem szeretné feladni az oltás önkéntes jellegét és senkit sem szeretnének oltásra kényszeríteni, az egészségügyi dolgozóktól viszont azt szeretné kérni, védjék meg magukat. Az egészségügyi dolgozókat egyébként a Dél-pesti Centrumkórházban és a megyei kórházakban oltják majd. A további oltásokról Orbán Viktor megemlítette, hogy a regisztrációnak lesz jelentősége. Amikor ugyanis már tömegesen elérhetővé válik a vakcina, a regisztráció szerint fognak haladni. Ezért kérte az embereket az előjegyzésre.

10 napon belül indulhat is itthon a vakcinálás. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Idén kis karácsony lesz"

A kormányfő a karácsony ünnepével kapcsolatban úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány miatt "idén kis karácsony lesz", vagyis a rokonlátogatásokról most le kell mondani az egészségmegóvás érdekében. Talán húsvétkor megülhetők majd a szokásos nagy családi ünnepségek - jegyezte meg. Hozzátette, a szenteste szabályozása még nem világos, erről a hétfői kormányülésen készülnek dönteni, de örülne, ha a szakemberek úgy foglalnának állást, hogy azon az egy estén megengedhetők lazább szabályok. Így például az, hogy a 10 fős családi összejövetelekbe a 14 év alatti gyermekek ne számítsanak bele.

A számok legalább nem romlanak

A járványhelyzetet a miniszterelnök úgy értékelte, hogy a számok ugyan nem romlanak, de ez nem egy nagy vigasz. Véleménye szerint Magyarország jól felkészült nyáron a koronavírus-járvány második hullámára, lefolytatták a nemzeti konzultációt, beszerezték a szükséges védőeszközöket, illetve felkészítették az orvosokat, ápolókat, így az egészségügy el tudja látni a betegeket. A legnagyobb ellenfél most az orvosok, ápolók fáradtsága - jegyezte meg.

Közölte azt is, továbbra is fenn kell tartani a határőrizetet, és ismét kérte, ne tervezzenek a magyarok külföldi síelést. Orbán Viktor azt is elmondta, szombat délelőtt szeretne bejelentést tenni arról, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság elhárítását célzó gazdaságvédelmi akciótervnek milyen újabb lépéseit vezetik be január 1-jétől kezdődően.

