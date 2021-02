Orbán: "csupa rossz hírem van"

Koronavírus: mennyivel veszélyesebb a brit mutáns? A válaszért kattintson ide!

Az egészségügyi intézményekben vissza kell hozni azt a készültségi fokot, amit áprilisban vagy novemberben alkalmaztak - jelentette ki a rádióműsorban a miniszterelnök. Beszélt továbbá arról is, hogy a koronavírus-járvány erőteljes felfutása miatt szigorú utazási szabályokra van szükség, a határoknál mindenképpen szigorítások kellenek. Még az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy a járvány gyors terjedését előidéző vírusmutánsok miatt az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell - szögezte le Orbán Viktor.

Versenyt futunk az idővel a harmadik hullámban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

"A legnehezebb két hét vár ránk"

A miniszterelnök más aggasztó dolgokról is beszélt csütörtöki Facebook-videójában. "Csupa rossz hírem van. A helyzet úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog" - fogalmazott. Emellett félő, hogy a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt olyan terhelés lesz a kórházakon, amilyen még nem volt, tehát minden orvosra, minden ápolónőre és minden lélegeztetőkészülékre szükség lesz - mondta.

"Versenyt futunk az idővel"

A kormányfő arra kért mindenkit, hogy a saját maga életében a lehető legfegyelmezettebben próbálja meg betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz, ezekkel ugyanis lefékezhető az új típusú koronavírus terjedése. Megemlítette továbbá, hogy ha sokan regisztrálnak az oltásra és sokan oltatják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül. Ám ha csak kevesen oltatják be magukat, akkor a nagyon nagy nyomást jelentő időszak hosszabb lesz. "Kérek mindenkit, regisztráljanak, és oltassák be magukat" - fűzte hozzá.

Koronavírus: gyorsan söpör végig az országon a 3. hullám. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!