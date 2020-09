Orbán: az ország felfegyverkezett a 2. hullám ellen

Állig felfegyverkezve várjuk a koronavírus-járvány második hullámát - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pénteken. Mint mondta, most "okosabbak vagyunk, mint voltunk", mert az első hullámból számos tapasztalatra szert tettünk.

A legfontosabb feladat az életek megmentése. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sok múlik a fiatalokon

Az államfő szerint a három legfontosabb feladat jelenleg az életek megmentése, az iskolák működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a gazdaság felpörgetése. "Ha megint le kell állni a gazdasággal, akkor nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni mindannyian" - tette hozzá. Az új típusú koronavírus elleni védekezés sikere azonban azon is múlik, hogy az emberek támogatják-e az intézkedéseket - emelte ki Orbán Viktor, és egyúttal arra kérte a fiatalokat, hogy tartsák be a szabályokat. Úgy fogalmazott, hogy a szülők, nagyszülők élete elsősorban a fiatalabb generációk kezén van, és ha fegyelmezetlenek, azzal az idősebbek ártanak.

Felkészültek a kórházak

A kórházi kapacitásokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a magyar egészségügy tavasszal átment egy olyan gyakorlaton, amellyel felkészültek mindenre. Így ma már pontosan tudják azt is, hogy az elképzelhető legrosszabb helyzetben mit kell tenni. Hozzátette, most már saját gyártási kapacitása is van az országnak, és a vakcinán kívül mindent tudunk gyártani. Úgy látja azonban, hogy a hazai koronavírus elleni védőoltásra még várni kell. A miniszterelnök emellett a tesztelés kérdésére is kitért, és közölte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) protokollja szerint haladnak, és ezután is a nemzetközi sztenderdek szerint folytatják a szűrést.

Nem lesz egységes iskolabezárás

A tavaszi iskolabezárással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ezt a döntést azért kellett meghozniuk, mert egy ismeretlen ellenféllel álltak szemben. Most viszont már tudják, hogy a koronavírus nem mindenhol és nem azonos mértékben jelenik meg, így egységes intézménybezárásra valószínűleg nem lesz szükség. Ha viszont egy iskolában olyan erőteljes afertőzésmértéke, hogy jobb átállni a digitális oktatásra, ott ezt megteszik. De ebből nem következik, hogy egy olyan kistelepülésen is így kellene tenni, ahol még sosem láttak koronavírusos gyermeket - fejtette ki.

