Operatív törzs: sikerült lassítani a vírus terjedését

A környező országokhoz képest Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedését - mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Szerinte ez a kormány korábbi intézkedéseinek, illetve annak is köszönhető, hogy az állampolgárok betartják a hatósági korlátozásokat. Kérdésre válaszolva közölte: a megszokotthoz képest 60-70 százalékkal kevesebben vannak a magyarországi utakon és a köztereken.

A koronavírus-járvány miatt az Astoria aluljáróját fertőtlenítik. Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Mónus Márton

Elég, ha a betegek viselik a maszkot

Azért a határokon belül is egyre több fertőzöttet diagnosztizálnak a hatóságok, a tegnapi nap során 35 új fertőzöttet azonosítottak, így már 261-re nőtt a betegek száma. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint egyre többen jelennek meg szűréseken olyanok, akik fertőzöttnek gondolják magukat. A lakosságot arra kérte, hogy ha a betegség jellegzetes tüneteit észleljük magunkon, maradjunk otthon és hívjuk fel a háziorvosunkat a teendőkért. Így kevesebb egészségügyi dolgozóval érintkeznek a potenciális vírushordozók, és nem veszélyeztetik az egészségüket.

Koronavírus: jól állunk, kivéve a halálozási rátát Magyarország a 187 ismert esettel sereghajtónak számít a térségben, a halálozási ráta azonban nálunk a legmagasabb. Kattintson a részletekért!

A tisztifőorvos kiemelte azt is: a sebészi maszk megfelelő védelmet nyújt, ha nem végeznek invazív beavatkozást, ezt azonban csak az egészségügyi dolgozóknak kell viselniük. Minden más esetben elegendő, ha csupán a betegek viselik a maszkot, hiszen a vírus cseppfertőzéssel terjed. Mivel az egyszerűbb szájmaszkok nem zárnak megfelelően, így az egészséges viselőjükben is csak a hamis biztonságérzetet keltik. Bizonyos esetben még növelhetik is a fertőzésveszélyt, hiszen kényelmetlen a viselésük, ami miatt állandóan az arcunkhoz nyúlunk - mondta el Müller Cecília.

Megható segítséget kapott a 99 éves férfi, aki nem tudott ételt venni a pánikvásárlók miatt kifosztott boltban: a részletekért kattintson az nlc.hu cikkére!