Oltási akcióhét: az emberek többsége a 3. oltás miatt megy

A hétfőn kezdődött oltási akcióhétre a Semmelweis Egyetemen (SE) is bővítették az oltópontok számát - közölte Szabó Attila, az egyetem klinikai rektorhelyettese. Mint mondta, az akcióhét első napján, hétfőn 4400-an kaptak koronavírus elleni oltást az egyetemen, és kedden is csaknem négyezren. Közülük a többség (80 százalék) harmadik oltásra érkezett, 10-11 százalékuk pedig az első oltásukat kapták meg.

Oltásra várakozók az I. számú gyermekgyógyászati klinika Tömő utcai épületénél.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Rendkívül nagy az érdeklődés

Az elmúlt hetek oltási számaival összevetve elmondható, hogy az elmúlt két nap alatt több oltást adtak be, mint máskor egy hét alatt összesen - ismertette Szabó Attila. Hangsúlyozta, hogy mindenkit várnak, hiszen sosem késő igényelni az oltást. A szakember egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát a COVID-19 elleni vakcinával, mert az oltottak között sokkal kevésbé zajlik súlyosan a betegség.

A Semmelweis Egyetem egyébként a fővárosban három helyen - a városmajori szív- és érgyógyászati klinikán, a Szent Rókus kórház klinikai tömbben és az I. számú gyerekgyógyászati klinikán működtet oltópontokat. Ezek oltóhelyeit bővítették az oltási akcióhét miatt, és megnyitották a Korányi Sándor utcai oltópontot is.

Időpontfoglalás nélkül is kérhetjük az oltást

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, hétfőn elindult az oltási akcióhét, amelyet az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szervezett a kormány. November 28-áig tart a kampány, amelynek keretében 7 és 19 óra között akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is igényelhetjük az oltást a kórházi oltópontokon. Hétfőn és kedden összesen mintegy 256 ezer oltást adtak be, ebből csaknem 209 ezren a harmadik, megerősítő oltást kapták meg. Azonban több mint 32 ezer, eddig oltatlan ember is megjelent az oltópontokon az első oltásáért.

Az első napok tapasztalatai alapján rendkívül sikeresnek értékelte az oltási akcióhetet Müller Cecília országos tisztifőorvos. Véleménye szerint egyébként soha nem volt annyira nagy szükség a koronavírus elleni védőoltásra, mint most, a negyedik járványhullám felfutó szakaszában.